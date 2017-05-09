İki İngiliz kulübü için geliyor!

Giriş Tarihi: 9.5.2017 15:00 Güncelleme Tarihi: 9.5.2017 15:04
İki İngiliz kulübü Bruma için geliyor!

'da istenmeyen adam ilan edilen 'nın durumunu öğrenen ve , İstanbul'a menajerlerini yolladı.

Son olarak ligde oynanan Kasımpaşa maçının 18. dakikasında oyundan alınan ve Galatasaray'da krizin merkezine oturtulan Bruma için İngiliz kulüpleri harekete geçti.

Ada basınından edinilen bilgilere göre, 'da istenmeyen adam haline gelen ve ' varsa ben yokum' resti çektiği iddia edilen için, Manchester United ve Sunderland devreye girdi. Bruma'nın durumunu öğrenen iki İngiliz ekibi, menajerlerini İstanbul'a yolladı.

Galatasaray'ın Bruma'yı satıp satmayacağını öğrenmek isteyen menajerler, ayrıca menajeri Catio Balde'den de randevu talep edecekler.

Bu sezon Galatasaray forması ile 33 maça çıkan Bruma rakip ağlara 10 gol atıp 8 de asist kaydetti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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İki İngiliz kulübü Bruma için geliyor!
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