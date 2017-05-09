İşte hocasının Emre Mor'a yaptığı saldırı!

Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen Emre Mor'un fitness koçu Schleifer Schrey tarafından saldırıya uğraması, ülkede günün konusu oldu. Tuchel'in yardımcılığını yapan Schrey'in bu davranışı büyük tepki çekerken Dortmund yönetimini de devreye soktu. Konuyla ilgili soruşturma başlatılırken yaşananların detayları da ortaya çıkmaya başladı.

TUCHEL GİTMEK İSTİYOR

Edinilen bilgilere göre Dortmund'da Tuchel ve etrafındakiler arasındaki kriz yeni değil. Tuchel'in takımdan ayrılacağı ve Arsenal'le görüştüğü iddiaları yönetimi rahatsız etti. Kulüp CEO'su Hans-Joachim Watzke ile bir araya gelen Tuchel'in menajeri aralarında bir sorun yok dese de, sarı siyahlı kulübün Lucien Favre'la temasa geçtiği bildirildi.

EMRE MOR'A NE YAPTI?

Tuchel'le yaşanan sorunların bir diğer ayağı da yardımcılarının futbolculara karşı olan tutumu. Özellikle 'sert disiplin' ve 'hoş olmayan' davranışlar sergileyen yardımcıların patlattığı son bomba da, Emre Mor olayı oldu. Schrey, fitness idmanı sırasında istediklerini yapamayan Emre Mor'u, takım arkadaşlarının gözü önünde '4 aya üzerinde' yürüttü ve aşağılayıcı sözler sarf edip, hakaretlerde bulundu.

AUBAMEYANG TEPKİ GÖSTERDİ

Genç futbolculara önem vermesi ile bilinen Dortmund'da yaşanan bu olay, diğer futbolcuların da tepkisini çekti. Aubemayang başta olmak üzere takımın önde gelen isimleri Schrey'den şikayetçi oldu. Yönetim de Schrey'le sezon sonu yollarını ayırma kararı alırken, Tuchel'in de durumunu gözden geçirme yönünde fikir birliğine varıldı.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor