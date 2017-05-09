Talisca tedbirli olarak PFDK'ya sevk edildi

TFF'den yapılan açıklamada, Beşiktaş'ın Spor Toto Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçta Talisca'nın, rakip takım futbolcusuna yönelik parmağı ile yapmış olduğu "hareket" nedeniyle disiplin kuruluna gönderildiği bildirildi.

Beşiktaş Kulübünün ise aynı maçta taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları" sebebiyle PFDK'ya sevk edildiği ifade edildi.

Hukuk Müşavirliğinin, Fenerbahçe'yi de aynı maçta taraftarlarının neden olduğu "çirkin ve kötü tezahürat" sebebiyle PFDK'ya sevk ettiği belirtildi.

Galatasaray Kulübünün ise Süper Lig'de Kasımpaşa ile oynanan karşılaşmada "talimatlara aykırı hareketleri" nedeniyle PFDK'ya gönderildiği kaydedildi.

Açıklamada, Antalyaspor Kulübünün de Medipol Başakşehir ile oynanan müsabakada yaşanan "saha olayları" nedeniyle PFDK'ya sevk edildiği aktarıldı.

Ayrıca, TFF 1. Lig kulüplerinden Samsunspor ve Adana Demirspor'un "çirkin ve kötü tezahürat" ile "saha olayları", Boluspor'un da "saha olayları" gerekçesiyle disiplin kuruluna gönderildiği ifade edildi.