"Beşiktaş'a büyük haksızlık yapılıyor"

TMOK ve EOC'nin yanı sıra futbola olan yakınlığı ve ilgisi ile bilinen Hasan Arat, EURO 2024 adaylığı, Süper Lig şampiyonluk yarışı ve Beşiktaş hakkında açıklamalarda bulundu.

"EURO 2024'U ALMAMIZ İÇİN SAFLARI SIKLAŞTIRMADA FAYDA VAR"

Türkiye'nin 2024 yılında düzenlenecek olan Avrupa Şampiyonasına adaylığı ile ilgili olarak Hasan Arat şunları söyledi:

"Ülkelerin bu tip organizasyonlara aday olması için bir kere her şeyden önce kendine güvenmesi gerekir. Türkiye kendine güveniyor. Tesislerim var diyor, altyapım hazır diyor, ekonomim buna müsait diyor, dolasıyla Türkiye bu tip organizasyonlara aday olmayı hak ediyor. Bizim İstanbul 2020 Olimpiyat adaylığımızı finalde Tokyo'ya kaptırmamız çok siyasi nedenler sebebi ile oldu. Ülkenin içinde bulunduğu jeopolitik durumlar artı başka faktörler devreye girdi. İstanbul bunu hak etmişti umarım EURO 2024'ü Türkiye kazanır. Bizde bunun için elimizden gelen her şeyi yaparız. Rakip kim olursa olsun Türkiye bugün dünyada önemli bir ülke, önemli bir futbol ülkesi ve kazanması içinde el birliği ile destek vermemiz lazım. Türkiye bu tip bir organizasyonu kesinlikle yapabilir çünkü daha önce yapan ülkelere baktığımız zaman çok gerimizde olan ülkelerde var. Umarım gene politik bir tercih olmaz. Yani bizim Türkiye olarak sıkıntı çektiğimiz şeyler Avrupa'da politik tercihlerin aleyhimizde kullanılması. Bunu olimpiyatlarda yaşadık, futbolda yaşanmaması içinde kendimizi çok iyi anlatıp safları sıklaştırmada fayda var" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ TAKIM KALİTESİ İTİBARİYLE ŞAMPİYONLUĞU HAK EDİYOR"

Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışı hakkında konuşan Hasan Arat "Beşiktaş'ın ülkemizin şu sıkıntılı günlerinde ülkemize hep moral kaynağı olduğunu söyledim. UEFA Avrupa Ligi'nde yükseldiği çeyrek final ya da geçen yılki lig şampiyonluğu, stadın yapılması, taraftarın coşkusu ve karakteri ; Beşiktaş taraftarı çok özel bir taraftardır bende Beşiktaş taraftarı olduğum için onur duyuyorum. Bakıldığında Beşiktaş bu sene şampiyonluğu hak etmiş bir takım. Ama spor bir maratondur ve bunu Beşiktaş'ın tamamlaması lazım. Kalan 4 maç zorlu karşılaşmalar olacak. Ama bakıldığında Beşiktaş takımı kalitesi itibariyle bu şampiyonluğu hak ediyor.

"KALECİ FABRİ'YE EMENİKE TARAFINDAN FAUL YAPILDI"

Süper Lig'de sahasında Fenerbahçe ile 1-1 berabere kalınan maçı da değerlendiren Arat "Fenerbahçe maçına gelirsek bence bir kaza oldu o maçta. Bu kazada bence yanlış bir karar da etkili oldu. Beşiktaş'ın kendi kalesine attığı gol öncesi kaleci Fabri'ye, Emenike tarafından yapılmış bir faul var. Bu faul görülmedi o kargaşada ve maç bitti. Bu maç tekrarında izlendiğinde de herkes görecek kaza olması bir yana haksız bir karar aslında. Beşiktaş haksız 2 puan kaybetmiştir. Çok üzüldü herkes, ağlayan çocuklar oldu ama benim bütün ümittim bu dramatik Fenerbahçe maçını ardından Beşiktaş'ın şampiyonluk ipini göğüslemesi ve o çocukları tekrar sevindirmesidir. Bunun içinde dua ediyorum . İnşallah Beşiktaş bu sene de şampiyon olacak" ifadelerini kullandı.

"BEŞİKTAŞ'A BÜYÜK HAKSIZLIK YAPILIYOR"

Medipol Başakşehirli oyunculara verilen cezalar ve sonrasında o cezaların düşürülmesini ve Beşiktaş'ın yıldızı Talisca'nın PFDK'ya sevk edilmesini değerlendiren Hasan Arat "Tüm spor camiası bu kararların yanlış verildiğini biliyor. Beşiktaş'ın bu konuda haklarını koruması lazım. Bu final turunda 4 maç kalmış iken Beşiktaş takımının en önemli oyuncularının bu cezaya maruz kalmaması için tüm Beşiktaş camiasının mücadele etmesi lazım. Beşiktaş yönetimini bu konularda gerektiğini yaptığını düşünsem de kamuoyuna bazı mesajlar da vermeleri gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Fenerbahçe maçındaki bu faul sebebi ile kaybettiğimiz puan arkasından da takımın en önemli ismi olan Talisca'ya böyle bir ceza verilmesi gündeme gelirse Beşiktaş'a büyük haksızlık yapıldığını tüm kamuoyuna paylaşılması lazım. Çünkü Beşiktaş bunu hak etmiyor. Beşiktaş duruşu ile oynadığı futbol ile Türkiye'ye çok yakışan bir camia, yurtdışında da ülkemezi iyi temsil etti. Ben camiamın da haklarının en iyi platformda , en iyi şekilde korunması gerektiğine inanıyorum" diye konuştu.

"FUTBOL İLE İLGİLİ BİR GÖREV ALMA NİYETİM OLURSA BU BEŞİKTAŞ OLACAK"

Beşiktaş ve başkanlık ile ilgilide konuşan tecrübeli spor adamı "Şunu tekrarlamakta fayda var, ben bundan sonra bir sivil toplum örgütünde görev alırsam bunu Beşiktaş'tan başka hiçbir yer olmadığını söylemiştim daha önce. Bu görüşüm aynen tekrarlıyorum. Bundan sonra benim bir görev alma niyetim olursa bu Beşiktaş olacak. Beşiktaş'a hizmet etmek her zaman tüm Beşiktaşlıların hayal ettiği bir şeydir. Gün gelir kısmet olursa evet niyetim var" ifadelerini kullandı.