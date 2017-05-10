", 'ı sezon sonu açıklayacak"

Giriş Tarihi: 10.5.2017 16:05 Güncelleme Tarihi: 10.5.2017 17:03
Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı sezon sonu açıklayacak

'nin sezon sonunda 'ı resmen açıklayacağı bildirildi.

A Spor'da yayınlanan Transfer Gündemi adlı programda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair önemli açıklamalar yapıldı.

Verilen bilgiye göre, Dirk Advocaat'ın görevden ayrılmasının ardından 'de teknik direktörlük görevine, adı uzun süredir sarı lacivertli takımla anılan Aykut Kocaman getirilecek. Programda Fenerbahçe'nin sezonun tamamlanmasının ardından 'ın adını resmen açıklayacağı belirtildi.

Haberde ayrıca Aykut Kocaman'ın kulübü Torku Konyaspor'la da ayrılık aşamasında sorun yaşamayacağı, Konyaspor'un kolaylık sağlayacağı bildirildi.

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"Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı sezon sonu açıklayacak"
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