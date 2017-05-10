"Fenerbahçe, Aykut Kocaman'ı sezon sonu açıklayacak"

A Spor'da yayınlanan Transfer Gündemi adlı programda Fenerbahçe'nin transfer gündemine dair önemli açıklamalar yapıldı.
Verilen bilgiye göre, Dirk Advocaat'ın görevden ayrılmasının ardından Fenerbahçe'de teknik direktörlük görevine, adı uzun süredir sarı lacivertli takımla anılan Aykut Kocaman getirilecek. Programda Fenerbahçe'nin sezonun tamamlanmasının ardından Aykut Kocaman'ın adını resmen açıklayacağı belirtildi.
Haberde ayrıca Aykut Kocaman'ın kulübü Torku Konyaspor'la da ayrılık aşamasında sorun yaşamayacağı, Konyaspor'un kolaylık sağlayacağı bildirildi.