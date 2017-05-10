Real Madrid finalde!

Atletico Madrid 'i Şampiyonlar Ligi yarı finalinde eleyerek finale yükseldi.UEFA Şampiyonlar Ligi yarı final rövanş maçında Real Madrid, ilk karşılaşmada 3-0 yendiği Atletico Madrid'e 2-1 mağlup olmasına rağmen adını finale yazdırdı.Atletico Madrid, UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finali ilk maçında 3-0 yenildiği Real Madrid'i Vicente Calderon Stadyumu'nda konuk etti. Cüneyt Çakır'ın yönettiği yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun'un yaptığı karşılaşmaya hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Saul Niguez'in golüyle 1-0 öne geçti. Real Madrid bu golün şokunu atlamadan, Atletico Madrid, 16. dakikada penaltı kazandı. Penaltıyı atışını kullanan Antoine Griezmann fileleri havalandırarak skoru 2-0 yaptı. Bu golle tur için iyice umutlanan Atletico Madrid, 42. dakikada Isco'nun golüne engel olamadı ve ilk yarı Atletico Madrid'in 2-1 üstünlüğü ile sona erdi. İkinci yarıda iki takımın da ataklarından gol sesi çıkmayınca, karşılaşmayı Atletico Madrid 2-1 kazandı. Ancak ilk maçı 3-0 kazanan Real Madrid, adını finale yazdıran takım oldu.Mücadeleyi yöneten Cüneyt Çakır ise sergilediği başarılı performansla otoritelerden tam not aldı.UEFA Şampiyonlar Ligi yarı finalinde Atletico Madrid'in sahasında Real Madrid ile oynadığı rövanş karşılaşması öncesinde olaylar yaşandı.

Vicente Calderon Stadı'nda oynanan maç için Real Madridli taraftarlara 2 bin 600 kişilik yer ayrıldı. Alınan tüm güvenlik önlemlerine rağmen Madridli taraftarların stada gelişinde olaylar çıktı. Real Madridli taraftarları taşıyan otobüse bir grup Atletico Madridli tarafından taş ve şişe atıldı.

UEFA ve Madrid yerel yönetimi tarafından yüksek riskli maç olarak gösterilen derbi müsabakasından önce yaşanan olaylarda Real Madridli 12 taraftarın hafif şekilde yaralandığı bildirildi.

Öte yandan, Santiago Bernabeu'da oynanan yarı finalin ilk maçında Real Madridli taraftarların kazanılan 11 Şampiyonlar Ligi kupasına ithafen tribünde açtıkları, "Söyle bana ne hissediyorsun" yazılı pankarta, Atletico Madrid taraftarı bugün Vicente Calderon Stadı'nda yaptıkları koreografi ile karşılık verdi. Kırmızı-beyazlı taraftarlar, müsabaka öncesinde, "Sizin gibi olmadığımız için gururluyuz" yazılı pankart açtı.



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