Bekamenga sözleşmesini feshetti

Balıkesirspor Futbol Şube Sorulusu Harun Atabay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kulübün maddi sıkıntı içinde olduğunu söyledi.

Bekamenga ile salı günü görüştüğünü belirten Atabay, "Bekamenga, sıkıntılarını aktardı ve alacaklarını alamadığı için sözleşmesini tek taraflı feshetti. Para bulduğumuz takdirde ödeme yapacağız." dedi.

Kırmızı-beyazlılara sezon başında Fransa'nın Troyes takımından dahil olan Bekamenga, Balıkesirspor forması ile çıktığı 28 lig maçında 14 gol atmıştı.

Öte yandan, 14 Mayıs Pazar günü deplasmanda Elazığspor ile karşılaşacak Balıkesirspor, hazırlıklarını sürdürüyor.