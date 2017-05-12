Fenerbahçe ile eşleşirse istifa edecek

Resmen açıklanmasa da yeni sezon için F.Bahçe ile anlaştığı konuşulan Aykut Kocaman için yeni bir iddia ortaya atıldı. Konyaspor'un, Ziraat Türkiye Kupası'nda finale yükselmesi ve F.Bahçe ile eşleşmesi halinde herhangi bir dedikoduya fırsat vermemek için Kocaman ile Konyaspor'un yolları ayrılacak. Konyaspor ilk maçta 3-2 yenildiği Kasımpaşa ile 16 Mayıs'ta karşılaşacak. Turu geçmesi halinde bir gün sonra F.Bahçe'nin 2-2'nin rövanşında Başakşehir ile oynayacağı maç beklenecek. F.Bahçe-Konya finali gerçekleşirse, Kocaman sezonun bitmesini beklemeden istifa edecek.



"Fenerbahçe istiyorsa, bizimle görüşmeli"

Atiker Konyaspor'dan iddialara yalanlama geldi. Kulüp 2. Başkanı Fatih Yılmaz, kendileriyle 2018'e kadar sözleşmesi olan Kocaman'la devam etmeyi düşündüklerini belirterek, "Hocamızın raporu doğrultusunda transfer çalışmalarını yapıyoruz. F.Bahçe onu istiyorsa bizle görüşmeli" dedi.