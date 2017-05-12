'i yıkan ölüm haberi

Giriş Tarihi: 12.5.2017 09:49 Güncelleme Tarihi: 12.5.2017 11:07
Şenol Güneş'i yıkan ölüm haberi

'ın deneyimli teknik direktörü 'in, Trabzonspor'da oynadığı dönemdeki hocası Mahmut Tankutay'ın hayatını kaybettiği öğrenildi.

Trabzonspor'un eski kalecisi ve teknik direktörlüğünü yapan 'in kaleci antrenörü Mahmut Tankutay hayatını kaybetti.

Namı diyar Beykoz'un hayatını kaybettiğini öğrenen Şenol Güneş, eski hocasından gelen acı haberle büyük bir üzüntü duyduğu belirtildi.

Erdoğduspor'da Şenol Güneş'in antrenörlüğünü yapmış olan kaleci antrenörü Mahmut Tankutay'ın vefat haberi deneyimli hocayı derinden sarstı. Mahmut Tankutay'a döneminin Beykoz kulübünde forma giydiği için Beykoz kalabı takılmıştı.

Tankutay'ın cenazesi Cuma namazının ardından Bostancı Mezarlığına defenedileceği belirtildi.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Şenol Güneş'i yıkan ölüm haberi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz