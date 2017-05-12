Şenol Güneş'i yıkan ölüm haberi

Trabzonspor'un eski kalecisi ve teknik direktörlüğünü yapan Şenol Güneş'in kaleci antrenörü Mahmut Tankutay hayatını kaybetti.



Namı diyar Beykoz'un hayatını kaybettiğini öğrenen Şenol Güneş, eski hocasından gelen acı haberle büyük bir üzüntü duyduğu belirtildi.



Erdoğduspor'da Şenol Güneş'in antrenörlüğünü yapmış olan kaleci antrenörü Mahmut Tankutay'ın vefat haberi deneyimli hocayı derinden sarstı. Mahmut Tankutay'a döneminin Beykoz kulübünde forma giydiği için Beykoz kalabı takılmıştı.



Tankutay'ın cenazesi Cuma namazının ardından Bostancı Mezarlığına defenedileceği belirtildi.