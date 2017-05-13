2. Lig'e 2 bilet

3. Lig 1. Grup'ta Sancaktepe Belediyespor'dan sonra adını 2. Lig'e yazdıracak takım saat 19.00'da, Antalya Stadı'nda oynanacak Altay-Kocaelispor maçıyla belli olacak. Müsabakada hakem Volkan Bayarslan düdük çalacak.

Daha önce Süper Lig'de 41 sezon yer alan Altay, en son 2014-2015'te 2. Lig'de mücadele etmişti. Geçmişinde 20 kez Süper Lig deneyimi bulunan Kocaelispor ise 2011-2012'de 2. Lig'e veda etmişti.

Normal sezonda Kocaeli'deki müsabakayı ev sahibi ekip 5-3 kazanmış, İzmir'deki karşılaşma ise 1-1 eşitlikle sona ermişti.

Liglerde yarın 49. maça çıkacak iki ekibin daha önceki karşılaşmalarında Kocaelispor'un 18, Altay'ın 15 galibiyeti bulunurken, 15 müsabaka da berabere tamamlandı.

SAKARYASPOR-DİYARBEKİRSPOR

Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta ise 2. Lig'e yükselecek ikinci takım saat 15.00'te, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacak Sakaryaspor-Diyarbekirspor maçının ardından belirlenecek.

Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetecek.

En son 2012-2013'te 2. Lig'de yer alan Sakaryaspor, 11 sezon da Süper Lig'de mücadele etmişti. 2013-2014'ten beri 3. Lig'de yer alan Diyarbekirspor, daha önceki 3 sezonda da play-off'ta yer almasına rağmen 2 kez finalde, bir defa da yarı finalde elenmişti.

İki takım arasında normal sezondaki maçlarda taraflar deplasmanda aynı skorla 1-0 galip geldi.

Liglerde 5. kez karşılaşacak iki ekibin daha önceki karşılaşmalarında Diyarbekirspor ve Sakaryaspor'un birer galibiyeti bulunurken, 2 karşılaşma da berabere sona erdi.

Spor Toto 3. Lig'den 2. Lig'e yükselecek son ekip 27 Mayıs Cumartesi günü oynanacak 2. Grup final maçıyla belli olacak.