Başakşehir boş atmıyor

Ligde şampiyonluk yarışında son 4 haftaya iddialı şekilde giren Medipol Başakşehir, bu sezon rakip kalelere attığıyer aldı. Turunculacivertli takım her 10 başarılı şutta 4 gol çıkararak, sadece Monaco, Barcelona, Köln ve Chelsea'ye geçildi. Listede Fenerbahçe ise attığı 138 isabetli şutta bulduğu 54 golle 8.sırada yer aldı. Dick Advocaat'ın ekibi yüzdebaşarı yüzdesi yakaladı.yüzdesiyle ilk 10'un dışında yer aldı.Süper Lig'in 31. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, kazanması durumunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Kart cezası nedeniyle Uğur Uçar'ın, men cezaları nedeniyle de Ufuk ile Yalçın'ın forma giyemeyeceği mücadele 16.00'da Başakşehir Fatih Terim stadyumunda başlayacak. Maçı Alper Ulusoy yönetecek.