Başakşehir boş atmıyor

Ligde şampiyonluk yarışında son 4 haftaya iddialı şekilde giren Medipol Başakşehir, bu sezon rakip kalelere attığı 141 başarılı şutta 58 gol bulurken, yüzde 41,13'lük başarı yüzdesi ile Avrupa'da da ilk 5'te
yer aldı. Turunculacivertli takım her 10 başarılı şutta 4 gol çıkararak, sadece Monaco, Barcelona, Köln ve Chelsea'ye geçildi. Listede Fenerbahçe ise attığı 138 isabetli şutta bulduğu 54 golle 8.sırada yer aldı. Dick Advocaat'ın ekibi yüzde 39,13'lük
başarı yüzdesi yakaladı. Avrupa'nın önde gelen 9 liginde yer alan 162 takım arasında Beşiktaş ise kaleye isabet eden 177 şutundan 59 gol çıkardı ve yüzde 33,9'luk
yüzdesiyle ilk 10'un dışında yer aldı.
Başakşehir'de hedef liderlik!
Süper Lig'in 31. haftasında evinde Gençlerbirliği'ni ağırlayacak olan Medipol Başakşehir, kazanması durumunda maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturacak. Kart cezası nedeniyle Uğur Uçar'ın, men cezaları nedeniyle de Ufuk ile Yalçın'ın forma giyemeyeceği mücadele 16.00'da Başakşehir Fatih Terim stadyumunda başlayacak. Maçı Alper Ulusoy yönetecek.