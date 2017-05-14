Son dakika! Efsane adım adım geliyor: Sakaryaspor!

Spor Toto 3. Lig 3. Grup play-off final maçında Diyarbekirspor'u uzatma dakikalarında attığı gollerle 2-1 yenen Sakaryaspor, 4 yıllık aranın ardından bir üst lige yükselmeyi başardı.
Spor Toto 3. Lig 3. Grup'ta normal sezonu 68 puanla ikinci sırada tamamlayan Sakaryaspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan final maçında 1-0 geriye düşmesine rağmen Coşkun Yılmaz'ın attığı gollerle 2. Lig biletini aldı.
Normal süresi golsüz sona eren karşılaşmada Diyarbekirspor 93. dakikada Serhat Baştan'ın golüyle öne geçse de Sakaryaspor, Coşkun Yılmaz'ın 105 ve 111. dakikada attığı gollerle 2-1 kazandı.
Taraftarlarının yalnız bırakmadığı Sakaryaspor'da futbolcular ve teknik heyet bitiş düdüğünün ardından saha içinde büyük bir sevinç yaşadı.
Yeşil-siyahlı takıma kupasını, düzenlenen törenle Türkiye Futbol Federasyonu İcra Kurulu Üyesi Ali Düşmez verdi. Sakaryasporlu futbolcular ve teknik heyet törenin ardından tribünlere giderek kupa sevincini taraftarlarıyla birlikte yaşadı.
Spor Toto 2. Lig'de en son 2012-2013 sezonunda yer alan Sakaryaspor, o sezon sonunda düştüğü 3. Lig'de 4 yıldır mücadele ediyordu.