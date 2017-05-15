U23'lerden tarihi geri dönüş!

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda 23 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, grup elemeleri üçüncü ve son maçında Filistin'i 4-3 mağlup etti.

B Grubu'nda mücadele eden milliler, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki Bayıl Arena'da Filistin ile karşılaştı.

Turnuvadaki ilk iki maçını kaybedip oyunlara veda eden ay-yıldızlılar, 3-0 yenik duruma düştüğü karşılaşmada Filistin'i Hakkı Can Aksu (2), Melih Okutan ve Taylan Antalyalı'nın attığı gollerle 4-3 yenerek grubu 3 puanla 3. sırada tamamladı.

Grupta, Cezayir ve Umman yarı finale yükselen iki takım oldu.