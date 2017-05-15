Van der Wiel'i dolandırdıkları iddia edilen 2 kişi gözaltında

Fenerbahçe A.Ş'nin Hollandalı futbolcusu Van Der Wiel'i dolandırdıkları öne sürülen 2 kişi yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne başvuran Wiel'in, kendisini yaklaşık 4 milyon dolar dolandırdığını iddia ettiği Ü.A'dan şikayetçi olması üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı.Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliğine bağlı polisler tarafından, Küçükçekmece Alkent Sitesi'ndeki bir villaya yapılan baskında, Ümit A. ile arkadaşı Sinan S. gözaltına alındı. Fenerbahçe A.Ş'nin Hollandalı futbolcusu Van Der Wiel, avukatıyla birlikte Asayiş Şube Müdürlüğü'ne gelerek, İstanbul'da tanıştığı Ümit A. adlı Türk vatandaşının, ortak iş kurmak için kendisine teklifte bulunduğunu, bu amaçla çeşitli aralıklarla 4 milyon doların üzerinde parasını aldığını, kendisini dolandırdığı iddiasıyla Ümit A'dan şikayetçi olduğunu bildirmişti.