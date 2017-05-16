Dersimizi aldık milat 8 Haziran

Yaptığımız hatalar ve yanlışlar var... Bunlardan ders çıkarmasını biliyoruz. Gelecek sezon takım daha iyi olacak.
Beni eleştirilenleri disipline verdiğimi söylüyorlar. Bu doğru değil. Yapılan eleştirilerden kuvvet alıyorum...
Küfür ve aşağılamaya kimin hakkı var? Lütfen 8 Haziran'ı bekleyin... Bu ihale G.Saray için çok önemli...
Son dönemde sert eleştirilerle karşı karşıya kalan ve seçime gitmesi için imza kampanyası başlatılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek
, dün Dedeman Hotel'de gerçekleştirilen mayıs ayı divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu. Bu sezon futbolda kötü bir sezon geçirdiklerini ancak gelecek sezon daha iyi olacaklarını söyleyen Özbek, şu ifadeleri kullandı:
G.SARAY'A ZARAR VERİYORSUNUZ
Yaptığımız hatalar ve yanlışlar var. Bunlardan ders çıkarmasını biliyoruz. Önümüzdeki sezonun hazırlığı içindeyiz. Çok etkili olacağını düşündüğümüz çalışmalar var. Özellikle futbolda çok daha iyi olacağız.
Gündemimizde Galatasaray'ın en önemli projelerinden biri olan Riva ve Florya'nın geliştirilmesi için Emlak Konut ile yapılan anlaşma var. 8 Haziran'da ihaleye çıkacak.
8 Haziran'daki ihale çok önemli. Bu konuyu ne kadar bilgi kirliliği çerçevesinde tartışırsak o kadar zarar verirsiniz.
İhaleye girecek firmalar, endişelenebilir. Bu konuda lütfen sabırlı olalım.
SÖYLEMEKTEN UTANIYORUM!..
Disiplin uygulamaları nedeniyle etrafı yangın yerine çevirdiler. 'Başkan kendisini, eleştiren bütün üyeleri disipline veriyor' dediler. Bu doğru değil.
Ben, eleştirilerden kuvvet alıyorum.
(Bazı üyelerin sosyal medyada yaptığı paylaşımları göstererek…) Tabii ki disipline sevk ettiğimiz isimler var.
Niye sevk ettik biliyor musunuz? "Genel Kurulu lağvet A... sen de kurtul biz de kurtulalım" demiş birisi. Muhatap aldığın kişi, Galatasaray Başkanı… Genel Kurulu lağvet A.. diyorsun. Bunu söylemekten utanıyorum ama başka türlü izah etmem mümkün değil.
İyi iş yaparız, kötü iş yaparız… Bu ifadelerle bizi aşağılamaya kimin hakkı var?
Galatasaray'da 2000'li jenerasyondan gelen bir altyapımız var. Hırvatistan'da 17 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası oynanıyor. Bu şampiyonada 7 sporcumuz, yavru aslanımız var.
Bunlar, 17 Yaş Altı Milli Takımı'nın omurgası. Bu yavru aslanlara çok kuvvetli bir alkış istiyorum.
BORÇ DÜŞTÜ: 792 MİLYON TL!
G.Saray kulübünün 31 Mart 2017 itibarıyla toplam borcunun 2 milyar 391 milyon lira olduğu bildirildi. Kulübün borç alacak farkının ise Florya ve Riva projelerinden gelen parayla birlikte 1 milyar 189 milyon TL'den, 792 milyon TL'ye düştüğü açıklandı. Borç alacak farkının 400 milyon TL azaldığı bildirildi.