"Kümede kalmaya iman ettik"

Mesut Bakkal, takımında oyuncularının kalitesinin belli olduğunu, futbolcularının bunu göreve geldiği 3 haftada aldıkları galibiyetlerle gösterdiklerini vurgulaken şunları söyledi:



"Sporcularıma teşekkür ettim. Övgüyü hak ediyorlar. Aytemiz Alanyaspor ve deplasmandaki Trabzonspor karşısında alınan galibiyetler çok anlamlydı. Atiker Konyaspor maçı bu anlamda da önemliydi. Çok kısa zamanda sporcularla iyi anlaştık. Devre arası yapılan transferler inanılmaz güç katmış. Her zaman kazanmak isteyen, kazanmayı seven bir hocayım. Bugün stresten uzak rahatlamış bir takım var. Ama, bakın hepsi bir arada birlik ve beraberlik içindeler. Burada yönetime de teşekkür etmek istiyorum. Çok çalıştılar. Belki kendi yükümlülükleri olmayan işlerde de canla başla uğraştılar. Bırakın ellerini, taşın altına kafalarını koydular. Böyle olunca da kenetlendik, istedik. İstemenin bir önüne geçtik iman ettik. Mutluyum, huzurluyum ve gururluyum."



"TARAFTARA TEŞEKKÜR"



Mesut Bakkal, desteklerinden dolayı taraftarlarına göreve ilk geldiği zamandan beri kendisine destek vediği için teşekkür ettiğini ifade ederken de, "Taraftarlarımıza Atiker Konyaspor maçı öncesi çağrıda bulunmuştum saolsunlar bu çağrıma riayet ettiler. Bu bize çok yaradı" diye konuştu. Kulübün yeni tesislerinin tamamlanması gerektiğini sözlerine ekleyen Mesut Bakkal, "Yeni tesislerin bitmesi gerekiyor. Yakışan bu. Ben 3 haftalık sürede üzerime düşeni yapmaya çalıştım. İnşallah bundan sonra güçlü bir Kayserispor oluşturulacaktır" dedi.



"ZAFER SARHOŞUYUM"



Kayserispor'un kalan 3 maçında takım kadrosunda büyük bir değişiklik yapmayacağının altını çizen Mesut Bakkal, bu konuda şunları söyledi:

"Kalan zamanda Kayserispor için gelecek sezon yararlı olacak isimlere ağırlık verebiliriz. Haftanın ilk günü ve ben de hala zafer sarhoşuyum. Bu hafta boyunca duruma bakacağız yönetimle görüşeceğiz. Ama şu oynayacak bu oynayacak dersem haksızlık yapmış olurum."



ENGELLİ TARAFTARDAN TATLI



Kayserispor'un bütün iç saha maçlarını takip eden down sendromlu taraftarı Mehmet Taşdemir, antrenmandan öncesi futbolculara baklava ikramında bulundu. Kulübün Kadir Has Tesisleri'nde yapılan antrenmanı babası ile izlemeye gelen down sendromlu Mehmet Taşdemir, bu arada teknik direktör Bakkal ve futbolcularla tanıştı. Takımı ligde kalmayı garantilediği için yanında getirdiği tatlıyı futbolculara ikram eden Mehmet Taşdemir, daha sonra sahada sarı kırmızılı takımla bir süre antrenman yaptı.