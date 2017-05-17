devleri geride bıraktı! da listede...

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Giriş Tarihi: 17.5.2017 13:51 Güncelleme Tarihi: 17.5.2017 13:56
Sneijder devleri geride bıraktı! Quaresma da listede...

Avrupa'nın büyük liglerinde oynayan futbolcuların yaptıkları asist sayılarına bakınca, ve ismi dikkat çekiyor.

Wesley Sneijder ve Ricardo Quaresma, Avrupa liglerinde top koşturan futbolcular arasında, asist krallığında ilk 10'da yer aldı.

SADECE 2 KİŞİ ONU GEÇEBİLDİ

Sarı kırmızılı takım ligde istediği sonuçları alamasa da üretkenliğini sürdürdü. Bu sezon toplamda 19 gole (4 gol 15 asist) doğrudan katkı yapan Sneijder, ligde ise 13 asiste ulaşarak bu alanda sadece 2 kişiye geçildi.

YILDIZLARI GERİSİNDE BIRAKTI

Avrupa liglerinde forma giyen futbolcular arasında sadece RB Leipzig forması giyen Emil Forsberg (29 maçta 18 asist) ve Manchester City'li Kevin de Bruyne (35 maçta 16 asist) ikilisi Sneijder'in önünde yer alabildi. Barcelona'lı Luis Suarez, Tottenham'lı Eriksen, Marsilya'lı Sanson ve Swansea'li Sigurdsson da Sneijder gibi 13 asist yaptı ancak Hollandalının ortalaması bu isimlerden yüksek olduğu için sıralamada 3. sıraya kuruldu.

QUARESMA DA LİSTEDE

Beşiktaşlı Ricardo da listede kendisine yer buldu. Portekizli oyuncu 28 maçta yaptığı 12 asistle en iyiler arasında 9. sırada yer aldı.

AVRUPA'NIN BÜYÜK LİGLERİNDEKİ İSİMLERE GÖRE ASİST KRALLIĞI

1. Emil Forsberg (RB Leipzig) 18 asist 29 maç
2. Kevin de Bruyne (Manchester City) 16 asist 35 maç
3. Wesley Sneijder (Galatasaray) 13 asist 25 maç
4. Luis Suarez (Barcelona) 13 asist 34 maç
5. Christian Eriksen (Tottenham) 13 asist 35 maç
6. Morgan Sanson (Marsilya) 13 asist 36 maç
7. Gylfi Sigurdsson (Swansea) 13 asist 37 maç
8. Toni Kroos (Real Madrid) 12 asist 27 maç
9. Ricardo Quaresma (Besiktas) 12 asist 28 maç
9. Thomas Müller (Bayern Münih) 12 asist 28 maç

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Sneijder devleri geride bıraktı! Quaresma da listede...
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