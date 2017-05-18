, 'na girdi

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 18.5.2017 20:29 Güncelleme Tarihi: 18.5.2017 20:35
Bayern Münih, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında üst üste oynadığı 16 maçı da kazanan Alman ekibi, bu başarısından dolayı 'na adını yazdırdı

Almanya Birinci Futbol Ligi () takımlarından , 'na girdi.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde sahasında üst üste 16 galibiyet elde eden Bavyera ekibinin, bu başarısıyla rekorlar kitabına girmeye hak kazandığı bildirildi.

Kupa 1'de 17 Eylül 2014'ten 15 Şubat 2017'ye kadar sahasında oynadığı tüm maçları kazanan Bayern Münih Kulübü adına ödülü, takım kaptanı Philipp Lahm ve Thomas Müller aldı.

Sezon sonunda aktif futbol kariyerini noktalayacak Lahm, bu tür rekorların sürekli elde edilmediğini belirterek, "Benim için ilk oldu." dedi.

Müller de sertifikayı özel bir yere koyacaklarını ifade etti.

2015 yılında oynadığı bir karşılaşmada 9 dakikada 5 gol atan Bayer Münih'in Polonyalı futbolcusu Robert Lewandowski ve Bavyera ekibinde üst üste forma giydiği 56 maçta yenilgi yaşamayan Jerome Boateng, daha önce Guinness Rekorlar Kitabı'na adını yazdırmıştı.

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Bayern Münih, Guinness Rekorlar Kitabı'na girdi
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