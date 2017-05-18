SABAH Spor yazarları Fenerbahçe-M.Başakşehir maçını değerlendirdi

Rıdvan DİLMEN: KADER GAYRETE AŞIKTIR
Penaltılar 9-9 oldu, o sırada Aykut hocayı aradım... Hem Kasımpaşa maçı için tebrik ettim, hem de "Kimi istersin"
diye sordum. "İnan fark etmez"
dedi, cevap olarak ama o da benim gibi çok şaşkındı. Şaşırmamak da mümkün değil... İlk maçın skoruyla bitmesi, penaltılara gidilmesi ve sonuçta Başakşehir'in finale kalışı... Klasik yorucu bir maç oldu. Bazı oyuncular, çok iyi, bazıları ise kötüydü, bunlara girmeyeyim.
Penaltılarda olur böyle... Bireysel olarak maçın hakemi Halil Umut Meler çok iyiydi, onu belirteyim sadece.
İKİSİ DE YENİLİKÇİ HOCALAR
Serdar Ali Çelikler, Kırmızı Çizgi programında çok enteresan bir şey söyledi. "Fenerbahçe üçüncü olursa ki öyle gözüküyor, Konyaspor da finali alırsa Fenerbahçe iki eleme oynayacak. Kupayı alan takımın teknik direktörü, fazla tatil yapmayacak. Fenerbahçe takımı da erken başlamak zorunda kalacak."
Bu öngörünün
ilk kısmı bitti, Başakşehir kazandı.
Fenerbahçe
'nin tutunduğu tek dal olan kupa da gitti. Bundan sonraki maçlarda dün gelen seyircinin yarısını bile bulamaz.
Hakikaten Fenerbahçe genelde şubelerin çoğunda başarılı ama dün hem kadın basketbol hem de futbolda benzer şekilde final anlarında kaybettiler. Spor böyle bir şey ve bir oyun... Artılarıyla, eksikleriyle, atanlarıyla, kaçıranlarıyla, ribaundlarıyla, direkleriyle.
Finale kalan iki teknik direktöre bakalım.
Tamamen yenilikçi, tırnaklarıyla gelmişler.
Her gün kendilerini ve takımlarını yeniliyorlar. Futbolun adaleti vardır.
Finalde buluşuyorlar... Beş şampiyon çıktı bu ligden ve beşi de finalde yok. Aykut hocaya da, Abdullah Avcı'ya da kapasiteleri tavan yapan takımları için teşekkür ederiz.
11 OYUNCU KURTARMAZ!
Şenol Güneş ikinci kez üst üste şampiyon olma şansı fazlasıyla var ve iyi bir futbol emekçisi... Abdullah hocanın ikinci olma ihtimali yüksek ama Mayıs'ın sonuna geldiğimizde şampiyonluk yarışında olması, kupada finale kalması, maçı izlerken "takım gibi takım"
dedirten bir ekip yaratmak, kadro seçimiyle çok başarılı.
"İyi futbol iyi futbolcularla oynanır"
sözünün karşılığı ama tabii ki sisteminiz
yoksa, bir karakter koyamıyorsanız 11 iyi
futbolcu da sizi kurtarmaz. Başarılı olamazsınız.
Sadece sistemin ya da yeteneğin yetmeyeceğini gördü, ikisini birlikte uyguladı. Helal olsun. Her gün üzerine bir şeyler koyuyor yetinmeden.
Böyle maçlara hep kader derler. Kader vardır ama kader gayrete aşıktır. "Kadere bak"
deyip geçmeyin. İstanbulspor'da birlikte çalıştılar, aynı dava uğrunda mücadele ettiler ve çok önemli bir kupanın finalinde karşı karşıya geliyorlar. Çünkü gayretliler...