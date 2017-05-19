Galatasaray Osmanlıspor'u ağırlıyor

STAT: TT Arena

HAKEM: Ali Palabıyık

SAAT:20.00

YAYIN: beIN SPORTS 1

GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok.

TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor

OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray, Numan, Prochazka, Pinto, Martins, Mehmet Güven, Umar, NDiaye, Rusescu, Webo

TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor'u ağırlayacak Galatasaray, galibiyete kilitlendi.

Aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkati çeken ve geride kalan hafta Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor önünde 3 puanın sahibi olmak istiyor.

Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun başında bulunduğu Osmanlıspor'un son dönemdeki düşük performansını avantaja çevirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, lig üçüncülüğü için Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı da kapatma peşinde.

Türk Telekom Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.