Galatasaray Osmanlıspor'u ağırlıyor

STAT: TT Arena
HAKEM: Ali Palabıyık
SAAT:20.00
YAYIN: beIN SPORTS 1
GALATASARAY: Muslera, Sabri, Ahmet, Semih, Linnes, Selçuk, Tolga, Sinan, Sneijder, Bruma, Eren Derdiyok.
TEKNİK DİREKTÖR: Igor Tudor
OSMANLISPOR: Karcemarskas, Koray, Numan, Prochazka, Pinto, Martins, Mehmet Güven, Umar, NDiaye, Rusescu, Webo
TEKNİK DİREKTÖR: Hamza Hamzaoğlu
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Osmanlıspor'u ağırlayacak Galatasaray, galibiyete kilitlendi.
Aldığı istikrarsız sonuçlarla dikkati çeken ve geride kalan hafta Gaziantepspor'u deplasmanda 2-1 yenerek moral bulan sarı-kırmızılı ekip, Osmanlıspor önünde 3 puanın sahibi olmak istiyor.
Galatasaray'ın eski teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu'nun başında bulunduğu Osmanlıspor'un son dönemdeki düşük performansını avantaja çevirmeyi planlayan sarı-kırmızılı ekip, lig üçüncülüğü için Fenerbahçe ile arasındaki 2 puanlık farkı da kapatma peşinde.
Türk Telekom Arena'da oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.