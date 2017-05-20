Çaykur Rizespor - Gaziantepspor (Canlı)

Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Çaykur Rizespor ile Gaziantepspor kader maçına çıkıyor. Kaybeden takımın küme düşmesi matematiksel olarak kesinleşecek. Maçın berabere bitmesi halinde iki takım da Süper Lig'e veda edecek. Galip gelen taraf ise bu akşam saat 19.00'da başlayacak Antalyaspor-Bursaspor maçında yeşil-beyazlı ekibin alacağı skora göre yine küme düşebilecek.

Çaykur Didi Stadı'nda saat 13.30'da başlayan maçı Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Karşılaşmada 2. yarı oynanıyor...

ÇAYKUR RİZESPOR: 1 - GAZİANTEPSPOR: 0

Gol: Dk. 26 Edomwonyi (Çaykur Rizespor)

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



9. dakikada köşe atışında Matic Fink'le paslaşan Süleyman'ın ortasında ceza sahası içinde Saadane'nin vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada Süleyman Koç'un sağdan ceza sahası çizgisi üzerine yerden pasında, Edomwonyi'nin gelişine şutunda kaleci Victor yatarak topu önledi.

12. dakikada Çaykur Rizespor defansının arkasına atılan uzun pasta Orkan Çınar'ın sağ çaprazdan ceza sahası içerisine girdikten sonra bekletmeden yerden şutunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı iki hamlede kontrol etmeyi başardı.



26. dakikada Kweuke'nin pasıyla sol çaprazdan ceza alanı içine giren Edomwonyi, Musa Nizam'dan sıyrıldıktan sonra kaleci Victor'un üzerinden topu filelerle buluşturdu. 1-0



38. dakikada Süleyman Koç'un pasında Edomwonyi'nin sağ ayağıyla gelişine vuruşunda top üstten auta çıktı.

45. dakikada Fatau'nun pasında ceza sahası çizgisi üzerinde Orkan Çınar'ın topu kontrol ettikten sonra dönerek vuruşunda kaleci Gökhan Akkan, meşin yuvarlağı yatarak iki hamlede kontrol etti.

Stat: Çaykur Didi

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xxx, Ekrem Kan xxx, Serkan Çimen xxx

Çaykur Rizespor: Gökhan xxx, Oboabona xxx, Saadane xxx, Robin Yalçın xxx, Fink xxx, Petrucci xxx, Recep xxx, Igiebor xxx, Edomwonyi xxx, Süleyman xxx, Kweuke xxx

Yedekler: Diallo, Orhan, Oğuz Han, Oğulcan, Janster, Atiyah, Furkan

Teknik Direktör: Hikmet Karaman



?Gaziantepspor: Vidotti x, Pedroso xx, Doğanay xx, Orkan xx, Kislyak xx, İlhan xx, Anıs Ben xx, Iyane xx, Fatau xx, Musa xx, Ghilas xx

Yedekler: Erten, Kangwa, Alpay, Muhammet, Angan, Gonzalez, Serkan

Teknik Direktör: Bülent Uygun



Goller: Edomwonyi (dk. 26) (Çaykur Rizespor)

Sarı kartlar: Robin Yalçın (Çaykur Rizespor), Doğanay (Gaziantepspor)