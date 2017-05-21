Yazarlar Beşiktaş-Kasımpaşa maçını yorumladı

Büyük resme baktığımızda Beşiktaş'ın dün akşamki oyununda önceliği topa sahip olup pas yapmaktansa, tıpkı Kasımpaşa'nın yaptığı gibi pas yapıp rakip kalede etkili olmaktıBana göre futbolda topla fazla oynamak diye bir kavram yoktur; yanlış oynama diye bir kavram vardır...Hatta mümkünse daha da fazla oynayın. Quaresma'nın da top kayıpları tabii ki oluyor ama onun mevkiindeki bir oyuncu bu sorumluluğu almak zorunda. Benim Quaresma'yı eleştirdiğim tek nokta; kafasında kale ve gol düşüncesi olmayışıdır.Ama dün gece Beşiktaş'ı farklı galibiyete taşıyan etkenlerden biri de Quaresma'nın sağ kanattaki etkinliğiydi...Tabii ki yaratır..Tıpkı Başakşehir'in kazanıp, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçını beklemesi gibi. Ben son 4 haftanın aynı saatte oynanmasını çok daha mantıklı buluyordum ama son iki haftayı artık aynı saatte oynatır federasyon.Yine de puanı cebinize koyduğunuzda rakip üzerinde baskı oluyor. Özellikle Başakşehir'in Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağını düşünürsek; onlar için kolay olmayacağını da söyleyebiliriz.Bugünkü maç ne olur deseniz de, bunu herkes gibi ben de bilmiyorum.