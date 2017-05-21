Yazarlar Beşiktaş-Kasımpaşa maçını yorumladı

Metin TEKİN: Doğru oyun ve fark
Beşiktaş neleri doğru yaparak farka gitti?
Büyük resme baktığımızda Beşiktaş'ın dün akşamki oyununda önceliği topa sahip olup pas yapmaktansa, tıpkı Kasımpaşa'nın yaptığı gibi pas yapıp rakip kalede etkili olmaktı. Bana göre Beşiktaş'ın oyun planı anlamında en büyük doğrusuydu bu. Farklı skorun da bu sebepten oluştuğunu düşünüyorum. Tabii ki bireysel beceriler de bunun belirleyicisidir. Çünkü teknik adam planı yapar ama bunu futbolcular uygular sahada..Tıpkı Aboubakar, Talisca ve Oğuzhan gibi...
Quaresma zaman zaman topla çok oynadığı için eleştirilse de yine sürekli onun kanadından yüklendi Beşiktaş. Portekizli için ne söylersiniz?
Bana göre futbolda topla fazla oynamak diye bir kavram yoktur; yanlış oynama diye bir kavram vardır... Eğer doğru oynuyorsanız, doğru işleri yapıyorsanız istediğiniz kadar çok oynayın topla...
Hatta mümkünse daha da fazla oynayın. Quaresma'nın da top kayıpları tabii ki oluyor ama onun mevkiindeki bir oyuncu bu sorumluluğu almak zorunda. Benim Quaresma'yı eleştirdiğim tek nokta; kafasında kale ve gol düşüncesi olmayışıdır. Özellikle bunu sol kenardan gelen Beşiktaş ataklarında 18'de bulunmayışı teknik anlamda en büyük eksikliğidir.
Ama dün gece Beşiktaş'ı farklı galibiyete taşıyan etkenlerden biri de Quaresma'nın sağ kanattaki etkinliğiydi...
Beşiktaş şimdi maç fazlasıyla lider. Bu Başakşehir üstünde psikolojik baskı yaratır mı bugün Trabzonspor karşısında?
Tabii ki yaratır..Tıpkı Başakşehir'in kazanıp, Beşiktaş'ın Fenerbahçe maçını beklemesi gibi. Ben son 4 haftanın aynı saatte oynanmasını çok daha mantıklı buluyordum ama son iki haftayı artık aynı saatte oynatır federasyon. Ama bunu karşılıklı yaşadıkları için adaletsizlikten bahsedemeyiz.
Yine de puanı cebinize koyduğunuzda rakip üzerinde baskı oluyor. Özellikle Başakşehir'in Trabzonspor ile deplasmanda oynayacağını düşünürsek; onlar için kolay olmayacağını da söyleyebiliriz. Ama ligdeki puan durumunu bir kenara koyar, futbol perncerisinden bakarak, "Trabzon mu, Başakşehir mi" dersek daha iyi olan Başakşehir diyebiliriz.
Bugünkü maç ne olur deseniz de, bunu herkes gibi ben de bilmiyorum.