'nın transfer listesinde 2 Türk var!

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Giriş Tarihi: 23.5.2017 13:14 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 13:27
Bielsa'nın transfer listesinde 2 Türk var!

Fransız ekibi 'in başına geçen transfer çalışmalarına başladı. Bielsa'nın transfer listesinde 'bizim çocuklar' da yer alıyor. İşte detaylar...

Gelecek sezon Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'i çalıştıracak olan Arjantinli teknik adam Marcelo Bielsa, transfer listesini yönetime sundu. Kadrosunu genç ve gelecek vadeden yıldızlar ile genişletmek isteyen Bielsea'nın listesinde 2 de Türk futbolcu bulunuyor.

BİRİNCİ FORVETİ: ENES!

Fransız basınına sızan transfer listesinde göre , bonservisi Manchester City'de olan ve geçen sezonu Twente formasıyla Hollanda'da geçiren (18 gol) Enes Ünal'ı mutlaka kadrosunda görmek istiyor. Bielsa'nın Enes'i '1. forvet' olarak düşündüğü, genç oyuncunun potansiyeline hayran kaldığı iddia ediliyor. Enes'le birlikte Arjantinlinin radarına takılan bir diğer isimse; Cengiz Ünder.

CENGİZ İÇİN TÜRKİYE'YE GELDİLER

Bielsa, Altınordu altyapısından yetişen ve Başakşehir forması ile sezona damgasını vuran 'i bonservisi ile birlikte istiyor. Hatta Lille Sportif Direktörü Luis Campos'un da geçtiğimiz haftalarda Türkiye'ye geldiği, Cengiz'i canlı izlediği, Beşiktaş karşısındaki performansına adeta hayran kaldığı öğrenildi.

Sezonun bitmesiyle transfer çalışmalarına başlayan 'de Bielsa, Enes ve Cengiz'in dışında Sporting'den Semedo, Estudiantes'ten Fotyh, Nancy'den Maouassa, Nantes'tan Harit, Angers'ten Pepe ve Santos'tan Luz Araujo'yu da istiyor.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Bielsa'nın transfer listesinde 2 Türk var!
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