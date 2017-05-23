UEFA Avrupa Ligi'nde 572 milyon avroluk final

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ve Hollanda'nın Ajax takımlarının toplam futbolcu değeri 572,2 milyon avro olarak dikkati çekti.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 469 milyon avro, Ajax'ın ise 103 milyon 200 bin avro oldu.

Fransız Paul Pogba, 80 milyon avroyla Manchester United'ın, Hollandalı Davy Klaassen ise 15 milyon avroyla Ajax'ın en pahalı futbolcusu olarak göze çarptı.

Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro) Paul Pogba 80 milyon David De Gea 40 milyon Henrikh Mkhitaryan 37 milyon Juan Mata 31 milyon Anthony Martial 30 milyon Ander Herrera 28 milyon Eric Bailly 25 milyon Daley Blind 22 milyon Chris Smalling 20 milyon Luke Shaw 20 milyon Wayne Rooney 20 milyon Marcos Rojo 19 milyon Phil Jones 14 milyon Matteo Darmian 12 milyon Zlatan Ibrahimovic 12 milyon Marouane Fellaini 12 milyon Marcus Rashford 10 milyon Jesse Lingard 9 milyon Antonio Valencia 8 milyon Ashley Young 7 milyon Sergio Romero 5 milyon Cameron Borthwick-Jackson 3 milyon Michael Carrick 2 milyon James Wilson 2 milyon Timothy Fosu-Mensah 1 milyon Toplam 469 milyon

AJAX FUTBOLCULARININ DEĞERİ