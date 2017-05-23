UEFA Avrupa Ligi'nde 572 milyon avroluk final

AA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 23.5.2017 11:24 Güncelleme Tarihi: 23.5.2017 11:26
UEFA Avrupa Ligi'nde 572 milyon avroluk final

Finalde karşılaşacak Manchester United ve Ajax'ın toplam futbolcu değeri 572,2 milyon avro...

UEFA Avrupa Ligi finalinde yarın karşılaşacak İngiltere'nin Manchester United ve Hollanda'nın Ajax takımlarının toplam futbolcu değeri 572,2 milyon avro olarak dikkati çekti.

Alman internet sitesi Transfermarkt'ın verilerine göre Manchester United'ın tahmini piyasa değeri 469 milyon avro, Ajax'ın ise 103 milyon 200 bin avro oldu.

Fransız Paul Pogba, 80 milyon avroyla Manchester United'ın, Hollandalı Davy Klaassen ise 15 milyon avroyla Ajax'ın en pahalı futbolcusu olarak göze çarptı.

Manchester United'da futbolcuların tahmini piyasa değerleri şöyle:

Futbolcu Değeri (avro)
Paul Pogba 80 milyon
David De Gea 40 milyon
Henrikh Mkhitaryan 37 milyon
Juan Mata 31 milyon
Anthony Martial 30 milyon
Ander Herrera 28 milyon
Eric Bailly 25 milyon
Daley Blind 22 milyon
Chris Smalling 20 milyon
Luke Shaw 20 milyon
Wayne Rooney 20 milyon
Marcos Rojo 19 milyon
Phil Jones 14 milyon
Matteo Darmian 12 milyon
Zlatan Ibrahimovic 12 milyon
Marouane Fellaini 12 milyon
Marcus Rashford 10 milyon
Jesse Lingard 9 milyon
Antonio Valencia 8 milyon
Ashley Young 7 milyon
Sergio Romero 5 milyon
Cameron Borthwick-Jackson 3 milyon
Michael Carrick 2 milyon
James Wilson 2 milyon
Timothy Fosu-Mensah 1 milyon
Toplam 469 milyon

AJAX FUTBOLCULARININ DEĞERİ

Futbolcu Değeri (avro)
Davy Klaassen 15 milyon
Hakim Ziyech 13 milyon
Kasper Dolberg 8 milyon
Davinson Sanchez 7,5 milyon
David Neres 7 milyon
Jairo Riedewald 6,5 milyon
Joel Veltman 6 milyon
Kenny Tete 5 milyon
Bertrand Traore 5 milyon
Amin Younes 5 milyon
Mateo Cassierra 3,5 milyon
Lasse Schöne 3,25 milyon
Nick Viergever 3 milyon
Andre Onana 3 milyon
Daley Sinkgraven 3 milyon
Donny van de Beek 2 milyon
Vaclav Cerny 2 milyon
Abdelhak Nouri 1,25 milyon
Matthijs de Ligt 1 milyon
Justin Kluivert 1 milyon
Frenkie de Jong 750 bin
Heiko Westermann 700 bin
Diederik Boer 400 bin
Pelle Clement 350 bin
Toplam 103 milyon 200 bin




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UEFA Avrupa Ligi'nde 572 milyon avroluk final
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