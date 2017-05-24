Suat Kaya, İngiltere yolcusu

Spor Toto 2. Lig takımı Menemen Belediyespor Teknik Direktörü Suat Kaya, League One (3. Lig) ekiplerinden Gillingham'ın yöneticileriyle cumartesi günü İstanbul'da görüşeceğini açıkladı.

Londra'ya da gideceğini dile getiren Kaya, "İngiltere'den teklif gelmesi onur verici. Bir Türk teknik adam olarak ülkemi en iyi şekilde yurt dışında temsil etmeyi isterim" diye konuştu.

Kulüp sahibinin Dubai'de iş hayatını sürdüren bir İngiliz olduğunu belirten Kaya, "Gillingham kulübü benimle ilgili referanslar toplamış. Futbolculuk ve teknik adamlık kariyerimi araştırmışlar. Artık her şey yüz yüze görüşmede netlik kazanacak" ifadelerini kullandı.

Futbolculuk döneminde yıllarca Galatasaray'da forma giyip 2000 yılında UEFA Kupasıyla Süper Kupayı kazanan kadroda yer alan 50 yaşındaki teknik direktör, Gaziantep Büyükşehir Belediyespor, Çaykur Rizespor, Diyarbakırspor, Tokatspor, Göztepe ve Bucaspor'da görev yaptı.