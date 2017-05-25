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Ali Tanrıyar vefat etti
Ali Tanrıyar vefat etti
Giriş Tarihi: 25.5.2017
08:33
Güncelleme Tarihi: 25.5.2017
08:40
Galatasaray'ın efsane başkanları arasında olan Prof.Dr. Ali Tanrıyar tedavi olduğu hastanede hayata gözlerini yumdu.
Efsane Başkan Ali Tanrıyar'ın cenazesiyle ilgili detayların daha sonra verileceğini bildirildi..
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Ali Tanrıyar vefat etti
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