UEFA Avrupa Ligi finalinde Hollanda temsilcisi Ajax'ı 2-0 yenerek kupayı müzesine götüren Manchester United'ın başarısı İngiliz basınında geniş yer aldı.

Manchester kentinde iki gün önce meydana gelen ve 22 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısının gölgesinde oynanan final maçının ardından Manchester United'ın sevinçle acı arasında kaldığını yazan Guardian gazetesi, Portekizli teknik adam Jose Mourinho'nun ekibinin bu sezon 64. maçına çıktığını ve başarıya odaklanarak kupanın sahibi olduğunu kaydetti.

Gazete, Hollanda ekibinin topa sahip olmasına karşın ani ataklarla gol arayan Manchester United'ın rakip ceza alanında ne kadar acımasız olduğunu gösterdiği yorumunda bulundu.

Manchester Unitedlı futbolcuların kupa sevinci yaşadığı fotoğrafın üzerine "Manchester için kazandık" manşetini atan The Times gazetesi, kulübün tarihindeki tek eksik kupaya gönderme yaparak "Mourinho, yapbozdaki son parçayı ekledi" ifadesini kullandı.

Kulübün maddi kazancına da dikkati çeken gazete, Manchester United'ın kasasına UEFA Avrupa Ligi finalini kazandığı için 5,5 milyon sterlin, gelecek yıl UEFA Şampiyonlar Ligi'nde katılım payı ve yayın haklarından 50 milyon sterlin, Adidas ile olan anlaşmasından da 22 milyon sterlin gireceği bilgisini verdi.

Spor ekinin manşetine Mourinho ve Paul Pogba'nın sevinç fotoğrafını koyan ve Fransız futbolcunun "Saldırıda ölenler için kazandık." cümlesini paylaşan Daily Telegraph gazetesinde kupa zaferinin Manchester United'ın yeniden büyük bir güç olması için başlangıç olması gerektiği yorumu yer aldı.

"Avrupa'nın kralları" başlığını atan Daily Mail, tüm kulvarlarda müzesine 42. kupasını götüren Manchester United'ın 41 kupası bulunan Liverpool'u geride bıraktığını yazarken, Daily Mirror da Mourinho'nun öğrencilerinin Manchester kentinin ihtiyacı olan şeyi yaptığını ifade etti.

SOSYAL MEDYADAN DESTEK

Manchester United'ın UEFA Avrupa Ligi finalindeki zaferine önemli rakibi Manchester City'den destek geldi.

Manchester City Kulübü, sosyal medya hesabından iki kulübün renkleriyle yazılmış destek mesajı paylaştı. Manchester United da hesabından "Manchester için" paylaşımında bulundu.

Eski İngiliz futbolcu David Beckham, "Manchester United için büyük gece ancak kent ve ülkemiz için daha da büyük. Bu gece spordan daha önemliydi." değerlendirmesiyle eski kulübünün zaferine destek olurken, saldırı nedeniyle de birlik mesajı verdi.