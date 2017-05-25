Smolov rafa kalktı, liste başı Lucas Perez

1- TAM 20 MİLYON EURO BONSERVİS İSTEDİLER
Sarı-lacivertlilerin
santrfor için düşündüğü ilk isim Fedor Smolov'du...
Kulübü Krasnodar'a oyuncunun durumu soruldu ve alınan yanıt yönetimi adeta şok etti. Rus kulübü, Smolov
'un bonservisini tam 20 milyon Euro olarak bildirdi Fenerbahçe'ye. Bu transfer çok büyük bir mucize gerçekleşmezse rafa kalktı.
2- 4 MİLYON EURO TEKLİF EDİLDİ
Santrfor
için şu anda liste başı olan isim Lucas Perez... Arsenal'in geçen sezon 20 milyon Euro bonservisle Deportivo'dan transfer ettiği
İspanyol yıldız, Premier
Lig'de istediği forma fırsatını bulamadı. Düzenli oynayabileceği
bir takıma gitmek istiyor. Fenerbahçe'nin oyuncuya teklifi yıllık 4 milyon Euro.
Transferin
onaylanması için Perez'in kararı bekleniyor.
3- VALBUENA GÜN SAYIYOR
Mehmet
Ekici dışında, Fenerbahçe'nin bitirmeye çok yaklaştığı iki isim Lyon'un kanat oyuncusu Valbuena ve İran'ın Persepolis takımında forma giyen kaleci Beiranvand... Lyon Başkanı Aulas Mathieu dün yaptığı açıklamada "Fenerbahçe'nin önerdiği 3 yıllık sözleşme Valbuena'yı cezbetti"
diyerek transferi doğruladı. Valbuena'nın bedelsiz, Beiranvand'ın ise kiralık olarak kadroya katılması bekleniyor. Sol bek Sobol da listede ancak son karar verilmiş değil. Antalya
lı Sakıb Aytaç içinse takas gündemde.
4- ELDEKİ FORVETLER MECBUR KALIYOR!
Fenerbahçe
yönetimi, hücum oyuncusu konusunda büyük sıkıntı yaşıyor. Yöneticiler, "orta sahanın ilerisine geçtiğimiz anda fiyatlar adeta uçuyor"
ifadesini kullanıyor. Bu nedenle Fenerbahçe'nin Robin Van Persie ve Fernandao'yu kadroda tutma olasılığı yüksek. Ekonomik şartlar, bu sezon özellikle futbol branşı için mümkün olduğunca zorlanacak. Hatta amatör şubelere yapılan yatırımlar bu sezon azaltılacak.
Tüm mücadele futbolda lig şampiyonluğu için yapılacak.
5- TAİSON İNATLAŞMASI
taison
, Shakhtar Başkanı Rinad Ahmedov'un tutumu nedeniyle tıkandı. Ukrayna ekibinin başkanı, sözleşmesinin bitimine 6 ay kalan oyuncu için tam 15 milyon Euro bonservis istedi. Brezilyalı kanat oyuncusu Taison'un aklının imza parasında olduğu da bir gerçek... 26 yaşındaki oyuncunun 6 milyon dolar imza parası, yıllık 4 milyon dolar maaş istediği ifade edildi.
6- BOGDANOVİC KALIYOR
Gelelim basketbola... Euroleague şampiyonu takımın, gelecek sezon da hedefi dörtlü final… İşte transferde yaşanması muhtemel olaylar;
Fenerbahçe-Doğuş birlikteliğinin resmen açıklanması için Türkiye Ligi'ndeki play-off'ların
bitmesi bekleniyor. Anlaşmaya göre birleşme yok. Doğuş Grubu Fenerbahçe'nin ana sponsoru olacak. Darüşşafaka ayrı bir takım olacağı için oyuncuları gelmeyecek ama Obradovic'in istediği oyuncu olursa kadroya katılacak. Bunlardan biri Brad Wanamaker. Nunnally takımdan ayrılacak.
Durumu çok merak edilen Udoh'tan gelen haberler Fenerbahçelileri memnun edici cinsten
. Sacramento'ya gitmesine kesin gözüyle bakılan Bogdanovic konusunda ise ilginç gelişmeler yaşanıyor.
Fenerbahçe, aynı şartlarda 1 yıl daha devam etmek için oyuncuya teklif yaptı. Sırp yıldızın iki sebep nedeniyle kalma ihtimalinin arttığı bildirildi. İlk sebep, gelecek yıl Final- Four'un Belgrad'da yapılacak olması. Bogdanovic kendi ülkesinde şampiyonluk fırsatını tepmek istemiyor. İkinci sebep ise 1 yıl daha kalırsa, NBA'de serbest kalacak ve istediği takıma gidebilecek.
7- VOLEYBOLA İKİ TAKVİYE
Fenerbahçe, Vestel Venüs Sultanlar Ligi'ni şampiyon tamamlayan voleybol takımına da dün iki takviye birden yaptı. ABD'li pasör Carli Lyoyd ile 2, Azerbaycanlı pasör çarprazı Polina Rahimova ile 1 yıllık sözleşme imzaladı.