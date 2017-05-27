Almanya Kupası'nı Borussia Dortmund kazandı!

Berlin Olimpiyat Stadı'nda oynanan ve Türk kökenli Alman hakem Deniz Aytekin'in yönettiği karşılaşmaya hızlı başlayan Borussia Dortmund, 8. dakikada Ousmane Dembele'nin attığı golle 1-0 öne geçti.

Eintracht Frankfurt, bu gole 29. dakikada Ante Rebic ile cevap verdi ve maçın ilk yarısı 1-1 sona erdi.

İkinci yarıda üstün bir oyun sergileyen Borussia Dortmund, 66. dakikada Christian Pulisic'in ceza sahasında düşürülmesi sonucu penaltı kazandı.

Sarı-siyahlılar, Gabonlu futbolcu Pierre-Emerick Aubameyang'ın penaltıyı gole çevirmesi sonucu 2-1 öne geçti.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Borussia Dortmund, 1965, 1989 ve 2012'den sonra 4. kez Almanya Kupası'nı müzesine götürdü.