Fenerbahçe - Trabzonspor (Canlı)

MAÇIN CANLI TAKİBİ İÇİN TIKLAYIN

STAT: Ülker

SAAT: 19:00

HAKEM: Ali Palabıyık

FENERBAHÇE: Volkan, Hasan Ali, Kjaer, Skrtel, İsmail, Mehmet Topal, Josef, Lens, Sow, Van Persie, Emenike

TEKNİK DİREKTÖR: Dirk Advocaat

TRABZONSPOR: Onur, Pereira, Uğur Demirok, Medjani, Mas, Okay, Bero, Olcay, Yusuf Yazıcı, Castillo, N'Doye

TEKNİK DİREKTÖR: Ersun Yanal



MAÇTAN NOTLAR

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor'la oynadıkları maçın ilk 11'inde tek değişikliğe gitti.

Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada Hollandalı teknik adam, geçen hafta deplasmanda Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ettikleri maçın ilk 11'ine göre zorunlu bir değişiklik yaptı. Fenerbahçe'de sarı kart cezalısı Alper Potuk'un yerine Emmanuel Emenike forma giydi.

Sarı-lacivertlilerde kalede Volkan Demirel oynarken savunmanın solunda İsmail Köybaşı, ortasında ise Martin Skrtel ile Simon Kjaer oynadı. Şener Özbayraklı'nın sakatlığında sağ bekte geçen hafta olduğu gibi yine Hasan Ali Kaldırım görev yaptı. Orta sahada sakatlığı düzelerek maça yetişen Mehmet Topal ile Josef de Souza, kanatlarda ise Moussa Sow ve Jeremain Lens forma şansı buldu. Sarı-lacivertlilerde Robin van Persie forvet arkasında oynarken ileri uçta Emmanuel Emenike görev yaptı.

- FENERBAHÇE 3 SANTRAFORLA SAHADA

Fenerbahçe, Trabzonspor karşısında 3 santrafor oyuncusuyla çıktı.

Sarı-lacivertli takımda, Van Persie, Emenike ve Sow aynı anda ilk 11'de oynadı. Advocaat, en büyük gol umudu 3 ismi de aynı anda sahaya sürerken, Sow'a kanatta, Van Persie'ye ise santrafor arkasında oynattı.

Ligde bir hafta aradan sonra tekrar ilk 11'de sahaya çıkan Emenike ise ileri uçta görev aldı.

Sarı-lacivertli takımda sakatlıkları bulunan Ozan Tufan, Aatif Chahechouhe, Jose Fernandao ile Fabiano Ribeiro'nun yanı sıra sarı kart cezalısı Alper Potuk kadroda yer almadı.

- KARAVAİEV 4 AY SONRA KADRODA

Fenerbahçe'ye devre arasında transfer olan Ukraynalı futbolcu Oleksandr Karavaiev, Süper Lig'de 4 ay sonra 18 kişilik maç kadrosuna dahil edildi.

Ligde son olarak 29 Ocak'ta oynanan Kayserispor maçında kadroya giren ve 24 dakika sahada kalan Ukraynalı futbolcu, uzun bir aradan sonra 18 kişilik listeye dahil edilerek yedek kulübesinde oturdu.

Sarı-lacivertli takımda kaleci Ertuğrul Taşkıran, Volkan Şen, Roman Neustaedter, Salih Uçan, Yiğithan Güveli ve Miroslav Stoch, yedek kulübesindeki diğer isimler oldu.

- ERSUN YANAL'DAN DA TEK DEĞİŞİKLİK

Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal da kadrosunda tek değişiklik yaparak takımını sahaya sürdü.

Geçen hafta Medipol Başakşehir maçında sarı kart cezalısı durumuna düşen Ogenyi Onazi'nin yerine sakatlığını atlatan Okay Yokuşlu ilk 11'de maça başladı.

Trabzonspor'da kalede Onur Kıvrak oynarken, savunma dörtlüsü Joao Pereira, Uğur Demirok, Carl Medjani ve Emmanuel Mas oluşturdu. Orta sahada Okay Yokuşlu, Matus Bero, Yusuf Yazıcı'nın görev aldığı bordo-mavililierde kanatlarda Olcay Şahan ile Fabian Castillo forma giydi. Santraforda ise yine Dame N'Doye sahaya çıktı.

- TRİBÜNLER YİNE BOŞ

Fenerbahçe taraftarı, Kadıköy'de bu sezon oynanan son maçta takımlarını yine yalnız bıraktı.

Geçtiğimiz yıllarda Trabzonspor maçlarına büyük ilgi gösteren sarı-lacivertli taraftarlar, neredeyse tribünlerin tamamına yakınını boş bıraktı. Altı bine yakın Fenerbahçeli taraftar maçı tribünden takip etti.

İki kulüp arasındaki anlaşma gereği Trabzonspor taraftarı Kadıköy'de tribünde yer almadı.

Öte yandan Galatasaray Kulübünün vefat eden eski başkanlarından Ali Tanrıyar için maçtan önce saygı duruşunda bulunuldu.