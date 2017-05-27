Medipol Başakşehir - Adanaspor (Canlı)

Lider Beşiktaş'ın takipçisi Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında küme düşmesi kesinleşen Adanaspor'u konuk ediyor. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 18.00'de başlayan maçı Halis Özkahya yönetiyor.

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Adanaspor'un Başakşehir yenmesi halinde Beşiktaş, Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek. İstanbul temsilcisinde kaleci Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Mossoro, Adebayor ve Edin Visca gibi as futbolcular ilk 11'de yer almıyor...Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın çarşamba günü Atiker Konyaspor'la oynanacak Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni düşünerek böyle bir karar aldığı öğrenildi.

Takımların ilk 11'leri şöyle:

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR: Ufuk Ceylan, Uğur Uçar, Yalçın Ayhan, Joseph Attamah, Alparslan Erdem, Mahmut Tekdemir, Samuel Holmen, Doka, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, Stefano Napoleoni

Yedekler: Faruk Çakır, Ferhat Öztorun, Eren Albayrak, Emre Belözoğlu, Edin Visca, Hakan Özmert, Mustafa Pektemek

ADANASPOR: Goran Karacic, Digao, Mauricio Ramos, Didi, Samican Keskin, Tevfik Altındağ, Renan Foguinho, Cem Özdemir, Ahmet Bahçıvan, Magaye Gueye

Yedekler: İrfan Can Eğribayat, Ousmane Viera, Emre Uruç, Fırat Kaplan, Vladimir Koman, Bekir Yılmaz, Ahmet Dereli

Maçtan dakikalar (İlk yarı)



3. dakikada Cengiz'in ceza sahası dışı sağ çaprazından kullandığı serbest vuruşta arka direkte topla buluşan Napoleoni kafa vuruşunda meşin yuvarlak kalenin üzerinden dışarı gitti.



12. dakikada Uğur'un sağ kanattan ortasında ceza sahası içinde oluşan karambolde defanstan seken topu önünde bulan Doka'nın sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-0



19. dakikada Alpaslan'ın ara pasında ceza sahası içinde sol tarafta topla buluşan Doka'nın arka direğe yerden pasında Napoleoni müsait durumda topu ağlara gönderemedi.



30. dakikada Vinicius'un pasında topa buluşan Cem'in ceza sahası dışından sert vuruşunda top, kaleci Ufuk'un müdahalesine rağmen ağlara gitti. 1-1



36. dakikada Doka'nın Diago ile girdiği pozisyondan sonra hakeme itirazlarından dolayı Halis Özkahya, Doka'ya kırmızı kart gösterdi.

YEDEK AĞIRLIKLI KADRO

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u konuk eden Medipol Başakşehir, yedek oyuncular ağırlıklı bir kadro ile sahaya çıktı.

Teknik direktör Abdullah Avcı, Ziraat Türkiye Kupası'nda 31 Mayıs Çarşamba günü Atiker Konyaspor ile oynayacakları final maçını düşünerek, geçtiğimiz hafta oynanan Trabzonspor müsabakasının ilk 11'inden 9 değişiklik yaptı.

Avcı, Trabzonspor karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Attamah ve Napoleoni dışında tüm oyuncularını değiştirdi.

Abdullah Avcı, kalede Ufuk Ceylan, savunmada Uğur Uçar, Attamah, Yalçın Ayhan, Alparslan Erdem, orta alanda Mahmut Tekdemir, Holmen, Doka, İrfan Can Kahveci, Cengiz Ünder, forvette ise Napoleoni'ye görev verdi.

Kaleci Volkan Babacan, Mossoro, Epureanu, Caicara ve Adebayor gibi takımın önemli isimleri 18 kişilik maç kadrosunda yer almadı.

- UFUK CEYLAN BU SEZON İLK KEZ SAHADA

Medipol Başakşehir'de kaleci Ufuk Ceylan bu sezon ilk kez bir lig maçında forma şansı buldu.

Volkan Babacan'ın arkasında yedek bekleyen Ufuk, bu sezon ilk lig maçına Adanaspor karşısında çıktı.

Ufuk, bu sezon Ziraat Türkiye Kupası'nda 5 maçta görev yaptı.

- TARAFTARIN İLGİSİ AZ

Tarihinin en iyi sezonunu geçiren Medipol Başakşehir'in Adanaspor ile oynadığı maça taraftarların ilgisi az oldu.

Tribünde yaklaşık 2 bin turuncu-lacivertli taraftar yer aldı.

Ligden düşmesi kesinleşen Adanaspor'u ise sadece 16 taraftarı tribünden destekledi.