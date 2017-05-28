Fenerbahçe'nin golü ortalığı karıştırdı

Fenerbahçe'nin Trabzonspor'la oynadığı mücadelede Moussa Sow'un attığı gol tartışma çıkardı. Golün ofsayt olduğunu belirten bordo mavili taraftarlar sosyal medyada maçın hakemi Ali Palabıyık'a tepki gösterdi.

Eski hakemler ve futbol yorumcuları ne dedi?

Erman Toroğlu: Fenerbahçe'nin attığı gol ofsayt. Kör gözün parmağına ofsayt. Öyle 5, 10 cm. ile değil"

Deniz Çoban: Fenerbahçe'nin golü ofsayt

Rıdvan Dilmen: Fenerbahçe çok, çok, çok büyük ihtimalle ofsayt ile golü buldu. Tahmin ediyorum ki, yarım metre ile ofsayt.

İşte Fenerbahçe'nin Sow'la bulduğu gol;