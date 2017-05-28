Medipol Başakşehir'in yenmediği takım yok

Medipol Başakşehir, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Adanaspor'u mağlup ederek, 2016-2017 sezonunda ligdeki tüm takımları yenmeyi başaran tek takım oldu.

Turuncu-lacivertli ekip, sezonun ilk yarısında deplasmanda berabere kaldığı rakibini, uzatma dakikalarında İtalyan futbolcusu Stefano Napoleoni'nin golüyle 2-1 yenerek, ligdeki 17 takımı da aynı sezonda mağlup etmeyi başardı.

Lider Beşiktaş bu sezon ligdeki 17 takımın 15'ini yenerken, Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Antalyaspor ise 12 rakibi karşısında kazanabildi.

BEŞİKTAŞ İKİ TAKIMI YENEMEDİ

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa yakın olan Beşiktaş, bu sezon Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynadığı maçlarda galibiyet sevinci yaşayamadı.

Medipol Başakşehir ile evinde 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, deplasmanda oynadığı mücadeleyi ise 3-1 kaybetti.

Beşiktaş, Fenerbahçe derbilerinde de istediği sonuçları alamadı. Kadıköy'de golsüz berabere kalan siyah-beyazlılar, sahasında da 9 kişi kalan rakibi karşısında uzatma dakikalarında yediği golle 1-1'lik sonuca razı oldu.

FENERBAHÇE, GALATASARAY, ANTALYASPOR VE TRABZONSPOR

Ligde 3. sırada yer alan Fenerbahçe, bu sezon Beşiktaş, Kayserispor, Bursaspor ve Antalyaspor'a skor olarak üstünlük sağlayamadı.

Sarı-lacivertliler, ligin ilk yarısında sahasında berabere kaldığı Adanaspor ile son hafta maçında deplasmanda karşı karşıya gelecek. İstanbul ekibi, deplasmanda kazanamazsa bu sezon yenemediği takım sayısı 5 olacak.

Haftaya dördüncü sırada giren Galatasaray ise 5 takım karşısında kazanamadı. Sarı-kırmızılı ekip, Beşiktaş, Fenerbahçe, Trabzonspor, Medipol Başakşehir ve Kayserispor ile sahasında ve deplasmanda oynadığı maçlarda galibiyet alamadı.

Teknik direktörlüğüne Rıza Çalımbay'ın gelmesinden sonra büyük bir çıkış yakalayan ve ligde beşinciliğe kadar yükselen Antalyaspor da 5 takım karşısında galibiyet sevinci yaşayamadı. Kırmızı-beyazlılar, Akhisar Belediyespor, Atiker Konyaspor, Galatasaray, Beşiktaş ve Medipol Başakşehir karşısında oynadığı maçlarda galibiyete ulaşamadı.

Kötü başladığı sezonda, yeni transferleri ile toparlanan Trabzonspor da 2016-2017 sezonunda 5 rakibi ile oynadığı karşılaşmalarda kazanamadı. Bordo-mavililer, Aytemiz Alanyaspor, Beşiktaş, Gençlerbirliği, Medipol Başakşehir ve Fenerbahçe ile oynadığı ikişer maçta da sahadan galibiyetle ayrılamadı.