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DHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 29.5.2017 17:47
İbrahim Akın, Altay'da kaldı

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup Play Off finalinde Kocaelispor'u yenerek 2'nci Lig'e yükselen 'da iç transferde ilk imzayı attı.

Spor Toto 3'üncü Lig 1'inci Grup Play Off finalinde Kocaelispor'u yenerek 2'nci Lig'e yükselen Altay'da iç transferde ilk imzayı İbrahim Akın attı. Gaziemir Kutlu Aktaş Tesisleri'nde bugün Sportif Direktör Özden Töraydın ile bir araya gelen deneyimli futbolcu 31 Mayıs 2017'de biten mukavelesini 31 Mayıs 2018'e kadar uzatarak sözleşme yenileyen ilk isim oldu.

Sezonu 7 golle tamamlayan , altyapısından yetiştiği kulübünde kaldığı için mutlu olduğunu belirterek, "Vefa borcumu ödemek adına 'a gelmiştim. Daha işimiz bitmedi. Bu takımı hak ettiği Süper Lig'e taşımak için önümüzde çok yol var. Camianın da desteğiyle kenetlendik. Bu birlikteliği bozmadan çıkışımızı sürdüreceğiz" diye konuştu.

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İbrahim Akın, Altay'da kaldı
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