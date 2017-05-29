Yazarlar Gaziantepspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Metin TEKİN: Doğru olan kazandı
Beşiktaş'ı şampiyon yapan, rakiplerinden ayıran farkı neydi?
Tabii ki kadro kalitesi... Yani kaliteli oyuncuların en fazla olduğu takım Beşiktaş'tı... Tabii ki bu da yetmezdi. Burada teknik adam katkısı devreye girecekti. Beşiktaş bunu da en iyi yapan takım oldu bu sene. Çünkü kontrollü oyunlar daha güvenceli ama sıkıcı oyunlardır. Güçlü oyunlar ise yaratıcı ve daha etkili oyunlardır. Bana göre; şampiyonluk hedefi olan takımın da seçeceği oyun, güçlü oyun olmalıdır tıpkı Beşiktaş'ın yaptığı gibi.
Yani bu oyundaki esas düşünce, sayısal ve kalite anlamında etkili olarak hücum etkinliğini artırmaktır. Beşiktaş'ın seçtiği oyun ve yarattığı fark işte buydu. Beşiktaş ve Başakşehir bunu en iyi uygulayan takımlardı.
Tabii ki teknik adamın kurduğu bu oyunu uygulayacak olanlar da oyunculardı. Tıpkı Oğuzhan gibi, tıpkı Talisca gibi, tıpkı Babel gibi, tıpkı Quaresma gibi...
Gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarı için neler yapılmalı?
Beşiktaş için en önemli şey kiralık oyuncuların akıbeti.. Doğru bir oyuncu planlaması ile ki zaten bütün sportif başarılarda bu birinci madedir; bu anlamda Beşiktaş son üç senedir fireler vermesine rağmen çok önemli işler yaptı. Ama Şampiyonlar Ligi hedefi, bu sene bir kez daha gördük ki, bu güçlü oyunları uluslararası seviyede de oynayabilmeniz için de daha fazla kaliteli oyuncuya ihtiyaç var. Bu da bir gerçek. Beşiktaş özelinde baktığımızda ise olmazsa olmaz stoper, bana göre bir kenar oyuncusu ve bir de orta sahadır. Ama tabii ki bunların seçiminde önemli olan mevcut kadronun önüne geçebilecek oyuncular olmasıdır. Sadece nicelik olarak değil nitelik olarak doğru işler yapılmalıdır. Beşiktaş'ın özellikle bir tık daha iyi takımla Avrupa Ligi'ni hedef alması hiç de hayalcilik değildir.
Sezonun öne çıkan isimleri kimdi?
Böyle sezonlarda başlangıç değil nasıl bitirdiğiniz önemlidir. Ama bu sezonki Beşiktaş'a baktığınızda; Avrupa Ligi'nden elenmeye neden olan isim olmasına rağmen Şenol hocanın kaleyi Fabri'ye vermesi ve onun devamlılığı, Oğuzhan'ın sezona kötü başlayıp iyi bitirmesi, tam finale gelirken 'Atibasız ne yapar bu takım?' derken Tolgay'ın katkısı, Quaresma'nın oyun olgunluğu ve verimliliği, Marcelo'un savunmadaki dengesi ve 'İyi bir stoper mi? Hayır. İyi oynuyor mu? Evet...' diyebileceğiniz Tosic'in performansı. Tabii ki Aboubakar, Cenk ve devre arası gelen Babel'in katkıları... Gökhan Gönül tecrübesi de artı...
Ama bana 'İki oyuncu söyle' derseniz; bu hikayede, bazı maçları kaçırmasına rağmen Talisca yeteneği ve Atiba gücüydü...