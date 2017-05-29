Yazarlar Gaziantepspor-Beşiktaş maçını yorumladı

Tabii ki kadro kalitesi... Yani kaliteli oyuncuların en fazla olduğu takım Beşiktaş'tı... Tabii ki bu da yetmezdi. Burada teknik adam katkısı devreye girecekti. Beşiktaş bunu da en iyi yapan takım oldu bu sene. Çünkü kontrollü oyunlar daha güvenceli ama sıkıcı oyunlardır.Yani bu oyundaki esas düşünce, sayısal ve kalite anlamında etkili olarak hücum etkinliğini artırmaktır. Beşiktaş'ın seçtiği oyun ve yarattığı fark işte buydu. Beşiktaş ve Başakşehir bunu en iyi uygulayan takımlardı.Tabii ki teknik adamın kurduğu bu oyunu uygulayacak olanlar da oyunculardı. Tıpkı Oğuzhan gibi, tıpkı Talisca gibi, tıpkı Babel gibi, tıpkı Quaresma gibi...Beşiktaş için en önemli şey kiralık oyuncuların akıbeti..Ama Şampiyonlar Ligi hedefi, bu sene bir kez daha gördük ki, bu güçlü oyunları uluslararası seviyede de oynayabilmeniz için de daha fazla kaliteli oyuncuya ihtiyaç var. Bu da bir gerçek.Ama tabii ki bunların seçiminde önemli olan mevcut kadronun önüne geçebilecek oyuncular olmasıdır. Sadece nicelik olarak değil nitelik olarak doğru işler yapılmalıdır.Böyle sezonlarda başlangıç değil nasıl bitirdiğiniz önemlidir. Ama bu sezonki Beşiktaş'a baktığınızda; Avrupa Ligi'nden elenmeye neden olan isim olmasına rağmen Şenol hocanın kaleyi Fabri'ye vermesi ve onun devamlılığı, Oğuzhan'ın sezona kötü başlayıp iyi bitirmesi, tam finale gelirken 'Atibasız ne yapar bu takım?' derken Tolgay'ın katkısı, Quaresma'nın oyun olgunluğu ve verimliliği, Marcelo'un savunmadaki dengesi ve 'İyi bir stoper mi? Hayır. İyi oynuyor mu? Evet...' diyebileceğiniz Tosic'in performansı. Tabii ki Aboubakar, Cenk ve devre arası gelen Babel'in katkıları... Gökhan Gönül tecrübesi de artı...