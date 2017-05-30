Buffon, dev finale rekor için çıkacak

39 yaşındaki Buffon'dan önce Şampiyonlar Ligi tarihinde kupayı kazanan en yaşlı oyuncu ise Milanlı eski efsane Paolo Maldini. İtalyan defans oyuncusu 2007 yılında bu kupayı kazandığında 38 yaşını bitirmek üzereydi. 2007 yılında oynanan finalde Liverpool'a karşı forma giyen Maldini 2-1 kazandıkları maç sonrası hem 5'inci kez kupayı kazandı hem de Şampiyonlar Ligi kupasını kaldıran en yaşlı oyuncu unvanını aldı.



Şampiyonlar Ligi'ni kazanan en yaşlı oyuncular şu şekilde:



Paolo Maldini: AC Milan 2-1 Liverpool, 23/05/2007 – 38 yaş 331 gün



?Pietro Vierchowod: Juventus 1-1 Ajax, 22/05/1996 – 37 yaş, 46 gün



?Alessandro Costacurta: AC Milan 0-0 Juventus, 28/05/2003 – 37 yaş, 34 gün



?Javier Zanetti: Internazionale 2-0 Bayern München, 22/05/2010 – 36 yaş, 285 gün



?Marco Materazzi: Internazionale 2-0 Bayern München, 22/05/2010 – 36 yaş, 276 gün



Öte yandan Şampiyonlar Ligi finalinde forma giyen en yaşlı isim ise Hollandalı kaleci Edwin van der Sar. 2011 yılında Manchester United forması giydiği dönem finalde Barcelona ile karşılaşan Edwin van der Sar takımının 3-1 kaybetmesi sonuçu kupayı kazanan en yaşlı isim olamadı. 39 yaşında final maçına çıkacak olan Buffon ise 2015 yılında finalde Barcelona'ya 3-1 yenilerek kaybettikleri maçta Juventus kalesindeydi.



Şampiyonlar Ligi'nde final oynayan en yaşlı isimler şu şekilde:



Edwin van der Sar: Barcelona 3-1 Manchester United, 28/05/2011 – 40 yaş 211 gün



?Paolo Maldini: AC Milan 2-1 Liverpool, 23/05/2007 – 38 yaş 331 gün



?Lothar Matthäus: Manchester United 2-1 Bayern Munchen, 26/05/1999 – 38 yaş 66 gün



?Ryan Giggs: Barcelona 3-1 Manchester United, 28/05/2011 – 37 yaş 180 gün



?Gianluigi Buffon: Juventus 1-3 Barcelona, 06/06/2015 – 37 yaş 129 gün