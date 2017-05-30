Bursaspor Başkanı Ali Ay: Bizi birlik ve beraberlik kurtarır

Trabzonspor'la cumartesi günü oynayacakları karşılaşmanın hazırlıkları için Ordu'ya gideceklerini belirten Başkanı Ali Ay, telefonla yaptığı açıklamada taraftarları için bilet sayısının artmasını istemeyeceklerini söyledi.

Müsabakanın önemine değinen Başkan Ali Ay, şöyle devam etti:

"Takımı maça Ordu'da 3 gün boyunca hazırlayacağız. Daha sonra Trabzon'a geçeceğiz. Birlik ve beraberliğe her günden daha çok ihtiyacımız bulunuyor. Bunu özellikle belirtmek ve açıklamak istiyorum. Bursaspor'u ligde ancak birlik ve beraberlik tutar. Biz bunu başaracak güçteyiz. Bunun için var gücümüzle uğraşıyoruz. Desteğe her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var."

"3 PUANA EKSTRA PRİM VERECEĞİZ"

Başkan Ali Ay, maçın kazanılması halinde futbolcularına ekstra prim vereceklerini açıklarken, "Yeter ki maçı kazansınlar. Gerisi hiç sorun değil. Biz onlardan galibiyet bekliyoruz" diye konuştu. Başkan Ali Ay, 'Trabzonspor maçından sonra olağanüstü genel kurul kararı almayı düşünüyor musunuz' sorusuna ise, "Şu anda bunu düşünmenin zamanı değil. Gündemimizde Bursaspor'un ligde kalması için birlik ve beraberliği sağlamamız var" cevabını verdi.

TARAFTARLAR TRABZON'A GİDECEK

Bu arada Bursaspor taraftarlarının ise cumartesi günü oynanacak karşılaşmada takımlarını desteklemek için uçak ve otobüsler ile Trabzon'a gidecekleri öğrenildi.

Öte yandan Bursa'da yayın yapan Olay Gazetesi, müsabaka için, "Bir ihtimal daha var" başlığını kullanırken Bursa hakimiyet Gazetesi ise; "Bir umuttur Bursaspor" manşetiyle çıktı.