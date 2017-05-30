Rizespor nasıl kümede kalır?

Yeşil mavi takım, 4'üncü sezonunu geçirdiği Süper Lig'e büyük umutlarla başladı, ancak istediği sonuçlara bir türlü ulaşamadı. Transferde listesindeki oyuncuları kadrosuna katamayan yeşil mavili ekip, 29'uncu haftada kadar sadece 6 galibiyet alabildi. Düşme hattına yerleşip kamuoyunda haftalar öncesinden ligden düştüğü gözüyle bakılan Çaykur Rizespor, bitime doğru çıkış yakaladı. Yeşil mavili takım, son 4 haftada 3 galibiyet almayı başardı. Çaykur Rizespor, bu çıkışla ligin üst sıralarında bulunan takımlarla arasındaki puan farkını kapattı. Yeşil mavili ekip, ilerleyen haftalarda Bursaspor'un yaşadığı kayıplarla rakibi ile arasındaki puan farkını 2'ye kadar indirdi.



NASIL KALIR?



Son haftada Aytemiz Alanyaspor'u konuk edecek olan Çaykur Rizespor, mutlaka sahadan galip ayrılması, Bursaspor'un da bu hafta çıkacağı Trabzonspor deplasmanında yenilmesi veya berabere kalması halinde Bursaspor'la arasındaki ikili averaj daha iyi olduğu için ligde kalmayı garantileyecek. Çaykur Rizespor'un berabere kalması halinde ise ligde kalacak takım Bursaspor olacak.



FERAH: "LİGDE FARKLI BİR DURUM GELDİK"



Çaykur Rizespor Basın Sözcüsü Aykut Ferah, yaşadıkları sansızlıkların etkisiyle düşme hattında yer adlıklarını söyledi. Ligin sonuna geldiklerini ve rakipleri Bursaspor'un yaşadığı puan kayıpları ile ligde kalma yolunda yeniden umutlandıklarını ifade eden Aykut Ferah, şunları söyledi:



"Son maçta sahamızda kazanmamız ve rakibimizin de yenilmesi veya berabere kalması halinde ligde kalmayı garantileyeceğiz. Zor bir süreçten geçmesine rağmen son haftalarda takımımız büyük bir özveri ve gayret ortaya koydu. Ligde şu anda farklı bir duruma geldik. Aytemiz Alanyaspor'u yenecek güçteyiz. Bu maçı kazanarak Bursaspor'un Trabzonspor ile yapacağı maçın sonucunu bekleyeceğiz. Zorlu maç için taraftarlarımızı takımlarına desteğe çağırıyoruz."



SEFERBER OLDULAR



Çaykur Rizespor'un cumartesi günü saat 17.00'de Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maç için seferberlik başlatıldı. Taraftar grupları sosyal medyada maça davet kampanyaları başlatırken Rize Belediyesi ve sivil toplum kuruluşları takıma destek için yürüyüş tertipleme kararı aldı. Taraftarlar için yeşil mavili bayraklar hazırlatılırken belediye otobüsü de anonslarla maça davet edecek.