Vitor Pereira'nın takımı 3. lige düştü

1860 Münih 2. Ligi sondan üçüncü sırada bitirince play out'a kaldı. Rakibi 3. Lig'in üçüncüsü Jan Regensburg oldu. Regensburg'daki ilk maç 1-1 bitti. Münih'te 62 bin 200 seyirci önünde oynanan maçta Regensburg ilk yarıyı 2-0 önde bitirdi. İkinci yarıda gol olmayınca Jan Regensburg 2. Lig'e çıktı. Dortmund'un eski golcüsü Heiko Herrlich'in çalıştırdığı Regensburg geçen yıl Bölgesel Lig'den 3. Lig'e çıkmıştı.

1860 taraftarlarının takımlarını protesto için sahaya yabancı cisimler atması nedeniyle maç 82. dakikada durdu ve 13 dakika ara verildikten sonra yeniden başladı.

1860 Münih küme düşünce, Bölgesel Ligi ikinci sırada bitiren amatör takımı da otomatikman 5. kümeye düştü. Alman Futbol Federasyonu'nun kurallarına göre bir kulübün amatör takımı profesyonel takımından en az iki küme aşağıda mücadele edebiliyor.