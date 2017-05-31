Nefesler tutuldu

BAŞAKŞEHİR

GÜRCAN

: 21:30: ATV: 14 derece / Bulutlu: Fırat Aydınus: Yeni EskişehirZiraat Bankası'nın sponsorluğunda düzenlenen 55. Türkiye Kupası, Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasında bugün yapılacak final maçıyla sahibini bulacak.ile girdiği şampiyonluk yarışını son düzlükte kaybeden Başakşehir, bugün rakibini alt ederek ilk kupasını müzesine götürmek istiyor.Tarihinde ilk kez final oynayacak olan Atiker Konyaspor ise kupayı kaldırıp UEFA Avrupa Ligi'ne direkt katılma hedefinde.Güven Mert ErcanABDULLAH Avcı ve Aykut Kocaman, zorlu final öncesi basın toplantısında buluştu. Avcı, "İki kulvarda yarışarak, harika bir sezon geçirdik. Sezonu kupayla taçlandırmak istiyoruz. Aykut Kocaman 2.5 yıldır Konyaspor'da devamlı çıkış halinde. Bu sene de kupada final oynayacağız. İki hak etmiş takım finalde karşaılyacak. Her türlü senaryoya çalıştık. Umarım kupayı biz alırız" değerlendirmesini yaptı. Kocaman ise, "Son üç sezonun en istikrarlı takımıyla oynayacağız. İstikrarlı ve saha içi düzeni çok iyi olan birta kım. Organizasyonumuzu sahaya yansıtacağız. Konya şehri çok fazla kupayı istiyor. Biz de tüm senaryoları hesapladık" dedi.ATV ekranlarından naklen, şifresiz ve HD kalitesiyle yayınlanacak olan Türkiye Kupası finalinin öncesi ve sonrası ise özel yayınlarla A Spor'da olacak. Maça dair analizler, özel haberler ve röportajlarla futbolseverler, final keyfini A Spor'da doyasıya yaşayacak.Türkiye Kupası'nı 54 yıllık geçmişinde şimdiye dek 13 ayrı takım müzesine götürdü (G.Saray, Beşiktaş, Trabzon, F.Bahçe, Altay, A.Gücü, Göztepe, G.Birliği, Kocaeli, Eskişehir, Bursa, Sakarya ve Kayseri).Türkiye Kupası'nda 22 kez final oynayan G.Saray, 17 kez kupayı müzesine götürdü.F.Bahçe, 16 finalin sadece 6'sında kupayı alırken, en fazla final kaybeden takım oldu.Türkiye Kupası'nda 8 yıl sonra "Dört Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'dan birisi finalde yer almıyor.Finalin hakemi Fırat Aydınus'un bu sezon yönettiği maçlarda Atiker Konyaspor 2 galibiyet ve 1 beraberlik alırken, Başakşehir ise 1 beraberlik elde etti.Başakşehir de Konya da birer antrenör takımı. Süper Lig'de bu iki takım kompakt futbolu başarıyla uyguluyorlar. Sezona baktığımızda Konyaspor yeterli gelişim gösteremedi. Finale fikstür avantajıyla çıktılar. Başakşehir hem Galatasaray'ı hem de Fenerbahçe'yi eledi. Kalite olarak Başakşehir'in finalde kupayı kazanacak güce sahip olduğunu düşünüyorum. Konyaspor rakip kalede pozisyon üretmekte zorlanır, Başakşehir golü bulursa farklı kazanır. Yani futbolun doğruları kupanın Başakşehir müzesine gideceğini gösteriyor.Hocaların hocası Metin Türel'in iki talebesi Aykut Kocaman ve Abdullah Avcı hepimize teknik direktör takımlarının finalini izlettirecekler. İki tane makine birbirlerine üstünlük sağlamak için en ince ayrıntıları hesaplayarak planlar yapacak. Başakşehir form durumu ve performansıyla rakibinin önünde gözüküyor ama Atiker Konyaspor'un da "durdurma" ustası olduğunu unutmamamız lazım. Başakşehir'in hocası Abdullah Avcı'nın kariyerindeki ilk kupayı almak adına bu maça rakibine göre daha çok motive olacağına inanıyorum.