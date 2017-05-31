Roma, De Rossi ile sözleşme yeniledi

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Roma, kaptan Daniele De Rossi ile Haziran 2019'a kadar yeni sözleşme imzaladı.

Teknik direktör Luciano Spalletti ile yollarını ayıran başkent ekibi, efsane futbolcusu Francesco Totti'nin aktif futbol kariyerini noktalamasının ardından iç transfer çalışmalarına başladı.

İlk olarak Hollandalı orta saha oyuncusu Kevin Strootman'ın sözleşmesini uzatan Roma, bugün de takımın kaptanı De Rossi ile yeni mukavele yaptı.

Profesyonel kariyerinde sadece Roma forması giyen İtalyan milli oyuncu, genel direktör Mauro Baldissoni ve takımın yeni sportif direktörü "Monchi" lakaplı Ramon Rodriguez Verdejo'nun katıldığı törende 2 yıllık sözleşmeye imza attı.

İmza töreninde konuşan 33 yaşındaki De Rossi, Totti'nin emeklilik kararına atıfta bulunarak, "Francesco'nun vedasından sonra kalmayı önemsiyordum, çünkü bir sembol ismi daha kaybetmek takıma darbe olurdu. Burada kaldığım için memnunum." ifadelerini kullandı.

De Rossi, 2001'den bu yana formasını giydiği Roma ile çıktığı 561 maçta 59 gol kaydetti.