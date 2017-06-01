A Milli Takımın Makedonya ile oynayacağı hazırlık, Kosova ile de oynayacağı Dünya Kupası Grup Eleme maçlarının kadrosu açıklandı.

30 kişinin yer aldığı Milli Takım kadrosunda Altınordu'nun 2000 doğumlu kalecisi Berke Özer ile sezonun flaş isimlerinden Trabzonsporlu Yusuf Yazıcı da yer aldı.

İşte kadro:

"Berke Özer, Harun Tekin, Volkan Babacan, Gökhan Gönül, Kaan Ayhan, Şener Özbayraklı, Ahmet Yılmaz Çalık, Çağlar Söyüncü, Mehmet Topal, Semih Kaya, Caner Erkin, Haşan Ali Kaldırım, İsmail Köybaşı, Ozan Tufan, Selçuk İnan, Emre Mor, Serdar Gürler, Volkan Şen, Deniz Türüç, Emre Akbaba, Oğuzhan Özyakup, Emre Çolak, Yusuf Yazıcı, Arda Turan, Cengiz Ünder, Olcay Şahan, Burak Yılmaz, Cenk Tosun, Enes Ünal, Yunus Mallı."

MİLLİ TAKIMIN PROGRAMI NASIL?

A Milli Takım, 3 Haziran Cumartesi günü saat 17.00'de TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak.

Makedonya karşılaşması için 4 Haziran'da saat 14.30'da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Üsküp'e hareket edecek ve Skopje Marriott Hotel'de kampa girecek A Milliler, aynı gün 18.30'da II. Filip Arena'da son çalışmasını yapacak.

A Milli Takım 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile bir özel maçta karşılaşacak.

11 Haziran'da ise Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile Dünya Kupası Grup Elemesi maçına çıkacak.