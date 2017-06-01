Zenit'ten kovulan Lucescu'yla ilgili sürpriz gelişme

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 1.6.2017 11:09 Güncelleme Tarihi: 1.6.2017 11:20
Zenit'ten kovulan Lucescu'yla ilgili sürpriz gelişme

Rumen Digisport, gündeme bomba gibi düşen bir iddia ortaya attı...

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Zenit'ten kovulan Lucescu'yla ilgili sürpriz gelişme
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