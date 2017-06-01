Ziraat Türkiye Kupası Atiker Konyaspor'un

Ziraat Türkiye Kupası müthiş finalle sahibini buldu. Futbolseverlerin ATV ekranlarında HD kalitesiyle şifresiz olarak izledikleri 55. Türkiye Kupası final mücadelesinde kupanın sahibi Atiker Konyaspor oldu.

Eskişehir Yeni Stadyumu'nda oynanan mücadelenin 90 dakikası golsüz beraberlikle sonuçlandı. Uzatmalarda da her iki takım da gol bulamazken penaltılar sonucunda kupayı Atiker Konyaspor kazandı. Mücadele sonrası Konyalı futbolcular ve taraftarlar büyük coşku yaşadı.



Atiker Konyaspor'un tarihinde ilk kez kazandığı Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırken futbolcular statta zafer turu attılar.





CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, KONYASPOR BAŞKANI ŞAN'I TEBRİK ETTİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanan Atiker Konyaspor'un Başkanı Ahmet Şan'ı tebrik etti.



Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan yazılı açıklamada, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Atiker Konyaspor Futbol Takımının, Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanması dolayısıyla, Konyaspor Başkanı Ahmet Şan'a bir tebrik telgrafı göndermiştir" denildi.

MAÇTAN DAKİKALAR

48. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Cengiz Ünder'in ceza sahası sol çaprazından vuruşunda meşin yuvarlak, kaleci Serkan Kırıntılı'da kaldı.

59. dakikada Medipol Başakşehir'de Mossoro'nun son taraftan ceza sahası içine yaptığı ortada iyi yükselen Mahmut Tekdemir'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak, az farkla yandan dışarı çıktı.

61. dakikada Medipol Başakşehir atağında Cengiz Ünder'in pasıyla penaltı noktasının gerisinde buluşan Visca'nın vuruşunda top, üstten auta çıktı.

63. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası içi sağ çaprazında topla buluşan Milosevic'in vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

65. dakikada Milosevic'in pasıyla Medipol Başakşehir ceza sahası sağ çaprazında topla buluşan Ömer Ali Şahiner'in vuruşunda kaleci Volkan Babacan'a çarpan meşin yuvarlak, direkten döndü. Savunma oyuncuları tehlikeyi uzaklaştırdı.

80. dakikada Alparslan Erdem'in sol taraftan ceza sahasına yaptığı ortada Adebayor'un kafa vuruşunda kaleci Serkan Kırıntılı uzanarak topu elleriyle kornere çeldi.

87. dakikada Medipol Başakşehir savunma oyuncularının uzaklaştıramadığı top, Ali Çamdalı'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak az farkla yandan dışarı çıktı.

Karşılaşmanın normal süresi golsüz sona erince uzatma dakikalarına geçildi.

93. dakikada Medipol Başakşehir ceza sahası sol çaprazında savunmanın uzaklaştıramadığı top Milosevic'in önünde kaldı. Bu oyuncunun plase vuruşunda meşin yuvarlak direğin yanından az farkla auta gitti.

102. dakikada sol kanattan Emre Belözoğlu'nun ceza sahası içine yaptığı ortada penaltı noktası üzerinden Cengiz Ünder'in kafa vuruşunda kaleye giden topu kaleci Serkan Kırıntılı güçlükle kornere çeldi.

120+1. dakikada sol taraftan kullanılan köşe vuruşu sonrasında arka direğe gelen ortada Hadziahmetovic'in vuruşunda top, auta çıktı.

Maçın uzatma dakikalarında da gol olmayınca penaltı atışlarına geçildi.

Atiker Konyaspor'da Hora, Bajic, Vukovic ve Skubic kullandıkları penaltı atışlarını gole çevirdi. Medipol Başakşehir'de ise Emre Belözoğlu golü kaydederken Epureanu ve Cengiz Ünder penaltı atışından yararlanamadı.

Penaltı atışları sonucu Medipol Başakşehir'i 4-1 yenen Atiker Konyaspor kupayı kazandı.

MAÇTAN NOTLAR



Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor arasındaki Ziraat Türkiye Kupası Finali'ni Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı izledi.

Medipol Başakşehir ile Atiker Konyaspor, Yeni Eskişehir Stadı'nda sahibini bulacak 55'inci Türkiye Kupası finalinde karşılaştı. Müsabakayı Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç ile Kültür ve Turizm Bakanı Nabi Avcı da protokol tribününde seyretti.

Mücadele öncesinde sahanın etrafında iki takımın bayraklarına yer verildi. Seremoni öncesinde müzik eşliğinde bayraklar ve logolarla yapılan görsel şov beğeni topladı.





TEKNİK DİREKTÖRLERDEN DEĞİŞİKLİK

Ligde son yapılan maçların ilk 11'ine göre Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı 8, Atiker Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman ise 4 değişikliğe gitti.

Yeni Eskişehir Stadı'ndaki final maçında Avcı, Spor Toto Süper Lig'de son yaptıkları Adanaspor maçında forma verdiği Ufuk Ceylan, Yalçın Ayhan, Doka, Attamah, Napoleoni, Holmen, Alparslan Erdem ve İrfan Can Kahveci'nin yerine Volkan Babacan, Emre Belözoğlu, Epureanu, Visca, Mossoro, Eren Albayrak, Bekir İrtegün ile Adebayor'a şans tanıdı.

Kocaman ise ligde son yaptıkları Akhisar Belediyespor maçında şans verdiği Volkan Fındıklı, Selim Ay, Rangelov ve Mbamba yerine Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner ve Ali Çamdalı'na forma verdi.





TARAFTARLAR YARI YARIYA

Final karşılaşmasında iki takım taraftarı da eşit sayıda yer aldı.

Eskişehir İl Spor Güvenlik Kurulunun verdiği karar gereği, Medipol Başakşehir taraftarları stadın batı ve kuzey tarafında, Atiker Konyaspor taraftarları ise doğu ve güney tarafındaki tribünlere alındı.

Medipol Başakşehir taraftarının bulunduğu kale arkası tribününe giren bazı Eskişehirspor taraftarları siyah-kırmızılı takımın forma ve atkısını açınca İstanbul temsilcisinin destekçileri tepki gösterdi.

8 YIL SONRA 4 BÜYÜKLER YOK

ZİRAAT Türkiye Kupası'nda M.Başakşehir- A.Konyaspor finali 4 Büyükler'in olmadığı bir final olarak dikkat çekiyor. 8 yıl sonra "4 Büyükler" olarak adlandırılan Beşiktaş, F.Bahçe, G.Saray ve Trabzonspor'dan birisi finalde yer almıyor. Organizasyon tarihinde 4 Büyükler'den birisinin yer almadığı son final 2007-2008 sezonunda oynandı ve Kayserispor, Gençlerbirliği'ni penaltılarla yenerek kupayı kazanmasını bildi.

BİLETLER TÜKENDİ

Başakşehir ile Konyaspor arasında Eskişehir Yeni Atatürk Stadyumu'nda oynacak Ziraat Türkiye Kupası Final maçının biletleri 1 saat içinde tükendi. Karşılaşmanın bilet fiyatları 10 TL ve 20 TL'den satıldı.

BAŞAKŞEHİR, KONYA'YA YENİLMEDİ

Başakşehir ile Konyaspor arasında 22 karşılaşma oynandı. Bu 22 karşılaşmada Başakşehir 9, Konyaspor ise 7 galibiyet elde etti. 6 maçta ise takımlar birbirine üstünlük sağlayamadı. Bu sezon oynanan maçlarda Başakşehir evinde rakibiyle 1-1 berabere kalırken, deplasmanda Konya'yı 3-0'la geçti







M.BAŞAKŞEHİR | NASIL GELDİLER?

Turuncu-lacivertliler geçen sezonu 4. tamamladığı için grup aşamasından katıldığı kupada finale kadar 11 maç oynadı. Göztepe, Sivasspor ve Y.Amasyaspor'un yer aldığı F Grubu'nu 14 puanla lider tamamlayan Başakşehir, Son 16 turunda G.Saray'ı 2-1 yenerek adını çeyrek finale yazdırdı. Çeyrek finalde Akhisar'la eşleşen Abdullah Avcı'nın öğrencileri ilk maçta 1-1 berabere kalırken, rövanşta deplasmanda 2-1'le yarı finale yükseldiler. Yarı finalde F.Bahçe'yle 2-2'nin rövanşında Kadıköy'de yine 2-2'lik sonuç sonrası penaltılarla ikinci kez final oynamaya hak kazandılar.

BAŞAKŞEHİR TRİBÜNÜNDE KAVGA!

KONYASPOR | NASIL GELDİLER?

A.Konyaspor ise grup aşamasında katıldığı Ziraat Türkiye Kupası'nda H Grubu'nda Gümüşhanespor, Trabzonspor ve Kızılcabölükspor ile mücadele etti. 11 puanla grup lideri olan yeşil-beyazlılar, Son 16 turunda Ümraniyespor'u 2-1'le geçip, çeyrek finalde Sivasspor'la eşleşti. İlk maçta Yiğido'yla deplasmanda 0-0 kalan Konya, evinde 3-2'yle yarı finale çıktı. Yarı finalde Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan ilk maçta 2-0'dan Kasımpaşa'ya 3-2 mağlup olan Aykut Kocaman'ın öğrencileri, rövanşta rakibini 2-0 mağlup ederek M.Başakşehir'in finaldeki rakibi oldu.