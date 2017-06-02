Aboubakar: Beşiktaş'ta kalmak istiyorum

Vincent Aboubakar'dan Beşiktaş ve kariyeri için çarpıcı açıklamalar! Yeri geldi çok eleştirildi, yeri geldi göklere çıkarıldı ancak bir gerçek var ki özellikle sezonun ikinci yarısında Beşiktaş'a yaptığı katkıyla şampiyonlukta büyük rol oynadı... Sezon başında Porto'dan 1 yıllığına kiralanan ve şu anda bonservisi alınması için uğraşılan Vincent Aboubakar, özel açıklamalarda bulundu. Tercüman Halil Yazcıoğlu vasıtasıyla hakkında bilinmeyenleri paylaşan başarılı golcü, sorulara bakın ne yanıtlar verdi... (Habertürk)