'da rota !

İHA

Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 17:20
Adana Demirspor'da rota Hasan Şaş!

TFF 1. Lig ekiplerinden 'da kongrenin ardından devir teslim töreni düzenlendi. Mavi-lacivertli kulübün yeni başkanı Mehmet Gökoğlu, anlaşma yapmak için Teknik Direktör ile yarın görüşeceklerini açıkladı.

kongresinin ardından Aytaç Durak Tesisleri'nde devir teslim töreni düzenlendi. Kulübün eski başkanı Sedat Sözlü, Gökoğlu'na görevi gönül rahatlığıyla teslim ettiğini belirterek, "Sabırlı olursak başarı kaçınılmaz olur" dedi. Başkan Gökoğlu ise bayrağı daha iyi yerlere taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökoğlu, oluşturdukları transfer komitesinin çalışmalara başladığını dile getirdi. Gökoğlu, kendisi de dahil kulübe para harcayan yöneticilerin 3-4 sene sonraki geri ödemelerinde faiz işlemediğini açıkladı.

Teknik direktör arayışında olduklarını da anlatan Gökoğlu, "Adana Demirspor için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle yarın kardeşimizle görüşeceğiz. Yarın gelecek ve transfer komitesiyle görüşmeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.

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Adana Demirspor'da rota Hasan Şaş!
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