Adana Demirspor'da rota Hasan Şaş!

Adana Demirspor kongresinin ardından Aytaç Durak Tesisleri'nde devir teslim töreni düzenlendi. Kulübün eski başkanı Sedat Sözlü, Gökoğlu'na görevi gönül rahatlığıyla teslim ettiğini belirterek, "Sabırlı olursak başarı kaçınılmaz olur" dedi. Başkan Gökoğlu ise bayrağı daha iyi yerlere taşımaya devam edeceklerini vurguladı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Gökoğlu, oluşturdukları transfer komitesinin çalışmalara başladığını dile getirdi. Gökoğlu, kendisi de dahil kulübe para harcayan yöneticilerin 3-4 sene sonraki geri ödemelerinde faiz işlemediğini açıkladı.

Teknik direktör arayışında olduklarını da anlatan Gökoğlu, "Adana Demirspor için en iyisi neyse onu yapmaya çalışıyoruz. Büyük ihtimalle yarın Hasan Şaş kardeşimizle görüşeceğiz. Yarın gelecek ve transfer komitesiyle görüşmeye başlayacaklar" ifadelerini kullandı.