Beşiktaş'tan Aboubakar resti!

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Futbol Haberleri

Giriş Tarihi: 2.6.2017 10:55 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 10:58
Beşiktaş'tan Aboubakar resti!

Talisca'yı 1 yıl daha kadrosunda kiralık tutacak olan Beşiktaş'ta yeni hedef; Vincent Aboubakar...

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Beşiktaş'tan Aboubakar resti!
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