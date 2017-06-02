Hayalim 5 yıldız formayı giymek

SABAH Spor'dan dev bir röportaj daha... Beşiktaş'ın iki numarası Ahmet Nur Çebi
, ailesiyle birlikte evinin kapılarını ilk defa SABAH'a açtı
2012 yılında herhangi birisi, "Beşiktaş 5 yıl içinde kulüp ekonomik döngüsünü sağlayacak, stadını yenileyecek, 16 milyon dolarlık forma sponsorluğu anlaşmaları yapacak, 85 Kartal Yuvası'nda satış rekorları kıracak, tribünlerde 33 bin ortalamaya oynayıp 2 yıl üst üste şampiyon olacak mı?"
sorusunu yöneltse ve hedefini ortaya koysa ekseriyeti dillendireni hayalperest olarak ilan edebilir ve hatta idam sehpasına koyabilirdik. Beşiktaş'ta alacaklıların sıraya girdiği, haciz memurlarının kulüp kapısına dayandığı dönemde 2. başkan koltuğunda oturan Ahmet Nur Çebi'ye bu soruyu sorduk...
Cevabı netti: "Beşiktaş'ın büyüklüğüne inandığımız için Fikret Orman başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte ateşten gömleği giydik. Cesur, samimi, gayretli, çalışkan olduk. Bu soruyu o gün bana sorsanız bu kadarını ben de telaffuz edemezdim.
Kimse edemezdi. Ama burada aslolan şey Beşiktaş'ın büyüklüğüne inanmaktı. Onu doğru yönetir ve samimiyetle çalışırsak, sıkıntıları aşıp güneşli günlere ulaşacağımıza inanıyorduk. 'Allah doğrunun yanındadır'
derler. Her gayretimiz, her çalışmamız sonuç verdi.
Bunda camiamızın, taraftarımızın bize güvenmesi ve destek vermesinin payı büyük."
ÖNCE BİZ İNANACAĞIZ Kİ OLSUN
"Beşiktaş adına birçok hayalimiz var. Üst üste şampiyonluklar. Örneğin benim hayalim Beşiktaş'ın göğsünde 5 yıldızın olduğu formayı giymek. Bunu rakiplerimiz G.Saray ve F.Bahçe'den önce giymek. Bu gerçekleştiğinde belki yönetimde olmayacağız ama Allah ömür verirse bir Beşiktaşlı olarak bu benim hayalim ve bunu uzun vadeli planlamalarda gerçekleştirecek şekilde yapılandırıyoruz. Elbette ki bizim logomuzdaki bayraktan esinlenen yıldızımız her şeyden daha değerli
ama böyle bir uygulama varsa en önde olmak isteriz. İmkansız diye bir şey yok. Hayallerini geniş tut, hedeflerin için çok çalış. Çalış ki bir umudun, gerçekleştirme şansın olsun. Uzak değil, 5 yıl önce şu gün yaptıklarımız, sponsorluklar, forma satışı, stat, üst üste 2 şampiyonluk birileri için hayaldi. Ama gerçekleşti. Neden olmasın. Önce biz inanacağız ki herkes inansın.
"
DÜNYADA 100 MİLYON BEŞİKTAŞLI OLACAK!
Beşiktaş adına Fikret Orman'la kısa ve uzun vadeli planlarınız neler? diye sorduğumuzda Çebi, "Yıllık, 3 yıllık, 6 yıllık ve 10 yıllık planlamalar yapıyoruz. Yönetim sürelerini aşan planlamalar. Bu bir bayrak yarışı.
Ama kulüpte devamlılık, sürdürebilirlik olmalı. Beşiktaş'ı dünya kulübü yapma hedefimiz var. Bunun için rakipleriniz kadar güçlü ve operasyonel olmak zorundasınız. Sadece her sene Şampiyonlar Ligi'ne ya da Avrupa kupalarına katılmak, şampiyon olmak da yeterli değil. Ekonomik operasyonlar, taraftar sayısı gibi çalışmalar var. Başkanımız bahsetti. Çin, ABD, İran, Malezya, Almanya gibi ülkelerde Türk ve Müslüman kimliklerini de dikkate alarak ciddi yeni pazar operasyonlarımız var. Arkadaşlar çalışıyor. Bu işler uzun vadeli... Dünyada 100 milyon taraftara ulaşmak ve bunu ekonomik bir ilişkiyle de ilişkili hale getirmek istiyoruz
" diyor.
5 YIL İÇİNDE BORCU 900'LERE ÇEKMELİYİZ
Karanlık tünelden çıktınız... Görevi devraldığınızda tablo bugünkü gibi değildi. Beşiktaş için güneşli günler geldi diyebilir miyiz?
Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yapılan çalışmaların
meyvesi. Vodafone Stadyumu
ya da Vodafone Park cesaretin
ve emeğin ürünü. Feda, cefa
dönemlerine girmek istemiyorum.
Hepimiz ailemizden sağlığımızdan
bir şeyler verdik. Günü kurtarmak
için sıkıntılar yaşadığımız anlar oldu.
Şimdi kısa, orta ve 10 yıllık uzun
vadeli programlar yapıp operasyonlar yapıyoruz.
Çok şükür. Kurumsallaşma çalışmalarımıza çok önem veriyoruz.
Ancak
hem başarı peşinde koşup, hem yapılanıp
hem de borcu bir anda aşağıya çekmek
mümkün değil. Sıkıntılar bitmez. Yeni başarılar, projeler ve tasarrufla 1 milyar 750 milyon TL olan borcu 5 yıl içinde 900'lere çekmeyi planlıyoruz.
O zaman
'Tam güneşli günler yaşıyoruz, ulaştık'
derim. Şimdi karalıktan yeni çıktık, güneşi
yeni hissetmeye başladık diyebiliriz.
İnşallah çok daha neşeli, güneşli günleri
tüm Beşiktaşlılarla birlikte göreceğiz.
ATEŞİN İÇİNE BERABER GİRDİK
"Beşiktaş vefadır. Beni Beşiktaş'a kongre üyesi yapan rahmetli Recep Sami Yazıcı'dır. Süleyman (Seba) Ağabey'in yönetimde Beşiktaş'a büyük hizmetleri oldu. Beşiktaş'a hizmet etmek sonrasında bize nasip oldu. Başkanımız Fikret Orman'la çok saygı ve sevgiye dayalı bir ilişkimiz var. Ateşin içine beraber daldık. Birçok sıkıntıyı göğüsledik.
Yorulduğumuz anlar oldu. Ama geçen yıl başladığımız işi yarıda bırakmayalım dedik. Abi-kardeş ilişkimiz var. Farklı yönlerimiz var. Çok iyi gidiyoruz.
"
BERNA ÇEBİ: BİZ DE FEDA DEDİK!
Berna Çebi... Ahmet Nur Çebi'nin en büyük destekçisi... Bir taraftan Kaptan Holding'in işleri diğer yandan Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin üzerine binince, yükü artmış... Sözü Çebi'nin eşi Berna hanıma bırakıyoruz: "5 yıl kolay olmadı. Zaten çok çalışıyordu. Bir de Beşiktaş süreci eklenince hiç de kolay olmadı. Her zaman yanında olduk. Kendisine de çok söyledim. 'Beşiktaş'ta FEDA dönemi biz de seni Beşiktaş için feda ettik' diye çok takıldım. Ama ortaya çıkanlar, şampiyonluklar ve kulübün kurumsal gelişimini de görünce, yapılan fedakarlıkların meyvesini vermesinin tesellisini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ahmet Bey'in şöyle bir özelliği var. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Göreve başladığında ve bu yüklerin altına girdiğinde çok stresli günler de geçirse, başarılı olacağından hiç süphe etmedik ve ailesi olarak hep yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz."
ENERJİ KAYNAĞI TORUNLARI
Ahmet Nur Çebi'nin babasının adını taşıyan bir oğlu (Yaşar), Elgiz Nur ve Mina Nur isimlerinde iki kızı var. Emir ve Mete adında da iki torunu. Onlar bu süreçte Ahmet Nur Çebi'nin enerji kaynağı olmuş. Çebi, "Onlar benim canlarım. Bunaldığım, yorulduğum her anda sığındığım enerji durakları oldular" dedi.
YARIN
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