Hayalim 5 yıldız formayı giymek

SABAH Spor'dan dev bir röportaj daha... Beşiktaş'ın iki numarası Ahmet Nur Çebi , ailesiyle birlikte evinin kapılarını ilk defa SABAH'a açtı2012 yılında herhangi birisi,sorusunu yöneltse ve hedefini ortaya koysa ekseriyeti dillendireni hayalperest olarak ilan edebilir ve hatta idam sehpasına koyabilirdik. Beşiktaş'ta alacaklıların sıraya girdiği,Cevabı netti: "Beşiktaş'ın büyüklüğüne inandığımız için Fikret Orman başkan ve yönetim kurulu arkadaşlarımızla birlikte ateşten gömleği giydik.Kimse edemezdi. Ama burada aslolan şey Beşiktaş'ın büyüklüğüne inanmaktı. Onu doğru yönetir ve samimiyetle çalışırsak, sıkıntıları aşıp güneşli günlere ulaşacağımıza inanıyorduk. 'derler.Bunda camiamızın, taraftarımızın bize güvenmesi ve destek vermesinin payı büyük.""Beşiktaş adına birçok hayalimiz var. Üst üste şampiyonluklar. Örneğin benim hayalim Beşiktaş'ın göğsünde 5 yıldızın olduğu formayı giymek. Bunu rakiplerimiz G.Saray ve F.Bahçe'den önce giymek. Bu gerçekleştiğinde belki yönetimde olmayacağız ama Allah ömür verirse bir Beşiktaşlı olarak bu benim hayalim ve bunu uzun vadeli planlamalarda gerçekleştirecek şekilde yapılandırıyoruz.ama böyle bir uygulama varsa en önde olmak isteriz. İmkansız diye bir şey yok. Hayallerini geniş tut, hedeflerin için çok çalış. Çalış ki bir umudun, gerçekleştirme şansın olsun. Uzak değil, 5 yıl önce şu gün yaptıklarımız, sponsorluklar, forma satışı, stat, üst üste 2 şampiyonluk birileri için hayaldi. Ama gerçekleştiBeşiktaş adına Fikret Orman'la kısa ve uzun vadeli planlarınız neler? diye sorduğumuzda Çebi, "Ama kulüpte devamlılık, sürdürebilirlik olmalı. Beşiktaş'ı dünya kulübü yapma hedefimiz var. Bunun için rakipleriniz kadar güçlü ve operasyonel olmak zorundasınız. Sadece her sene Şampiyonlar Ligi'ne ya da Avrupa kupalarına katılmak, şampiyon olmak da yeterli değil. Ekonomik operasyonlar, taraftar sayısı gibi çalışmalar var. Başkanımız bahsetti. Çin, ABD, İran, Malezya, Almanya gibi ülkelerde Türk ve Müslüman kimliklerini de dikkate alarak ciddi yeni pazar operasyonlarımız var. Arkadaşlar çalışıyor. Bu işler uzun vadeli..." diyor.Beşiktaş'ta 2 şampiyonluk yapılan çalışmalarınmeyvesi. Vodafone Stadyumuya da Vodafone Park cesaretinve emeğin ürünü. Feda, cefadönemlerine girmek istemiyorum.Hepimiz ailemizden sağlığımızdanbir şeyler verdik. Günü kurtarmakiçin sıkıntılar yaşadığımız anlar oldu.Şimdi kısa, orta ve 10 yıllık uzunvadeli programlar yapıp operasyonlar yapıyoruz.Çok şükür.Ancakhem başarı peşinde koşup, hem yapılanıphem de borcu bir anda aşağıya çekmekmümkün değil. Sıkıntılar bitmez.O zaman'Tam güneşli günler yaşıyoruz, ulaştık'derim. Şimdi karalıktan yeni çıktık, güneşiyeni hissetmeye başladık diyebiliriz.İnşallah çok daha neşeli, güneşli günleritüm Beşiktaşlılarla birlikte göreceğiz."Beşiktaş vefadır. Beni Beşiktaş'a kongre üyesi yapan rahmetli Recep Sami Yazıcı'dır. Süleyman (Seba) Ağabey'in yönetimde Beşiktaş'a büyük hizmetleri oldu. Beşiktaş'a hizmet etmek sonrasında bize nasip oldu.Yorulduğumuz anlar oldu. Ama geçen yıl başladığımız işi yarıda bırakmayalım dedik.Berna Çebi... Ahmet Nur Çebi'nin en büyük destekçisi... Bir taraftan Kaptan Holding'in işleri diğer yandan Beşiktaş, Ahmet Nur Çebi'nin üzerine binince, yükü artmış... Sözü Çebi'nin eşi Berna hanıma bırakıyoruz: "5 yıl kolay olmadı. Zaten çok çalışıyordu. Bir de Beşiktaş süreci eklenince hiç de kolay olmadı. Her zaman yanında olduk. Kendisine de çok söyledim. 'Beşiktaş'ta FEDA dönemi biz de seni Beşiktaş için feda ettik' diye çok takıldım. Ama ortaya çıkanlar, şampiyonluklar ve kulübün kurumsal gelişimini de görünce, yapılan fedakarlıkların meyvesini vermesinin tesellisini ve mutluluğunu yaşıyoruz. Ahmet Bey'in şöyle bir özelliği var. Başladığı işi asla yarım bırakmaz. Göreve başladığında ve bu yüklerin altına girdiğinde çok stresli günler de geçirse, başarılı olacağından hiç süphe etmedik ve ailesi olarak hep yanında olduk. Olmaya devam edeceğiz."Ahmet Nur Çebi'nin babasının adını taşıyan bir oğlu (Yaşar), Elgiz Nur ve Mina Nur isimlerinde iki kızı var. Emir ve Mete adında da iki torunu. Onlar bu süreçte Ahmet Nur Çebi'nin enerji kaynağı olmuş. Çebi, "Onlar benim canlarım. Bunaldığım, yorulduğum her anda sığındığım enerji durakları oldular" dedi.Şenol Güneş saha dışında nasıl birisi, onunla vakit nasıl geçiyor?Şampiyonluk yolunda unutamadığı maçlar hangileri?Nevzat Demir'de şampiyonluk yolunda neler yaşandı?