Ay yıldızlı ekibin 5 Haziran'da Üsküp'te Makedonya ile oynayacağı özel maç ve 11 Haziran'da Arnavutluk'un İşkodra kentinde Kosova ile yapacağı 2018 FIFA Dünya Kupası eleme karşılaşması için Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim tarafından aday kadroya çağrılan Berke, bu müsabakalarda süre bulması halinde, Nuri Şahin'in, "A Milli Takım'da forma giyen en genç futbolcu" unvanını da gün farkıyla eline geçirecek.

5 Eylül 1988 doğumlu gurbetçi futbolcu Nuri Şahin, 17 yaşına girdikten 25 gün sonra 30 Eylül 2005'te ilk kez A Milli Takım aday kadrosuna davet edilmiş, 8 Ekim 2005'te 17 yaş 1 ay 3 günlükken Türkiye'nin, Almanya'yı 2-1 yendiği özel maçta 86'ncı dakikada oyuna girip 89'uncu dakikada galibiyeti getiren golü kaydetmişti.

25 Mayıs 2000 doğumlu Berke ise dün, yani 1 Haziran 2017'de 17 yaşına girmesinden tam 1 hafta sonra A Milli Takım'a çağrılarak Nuri Şahin'in unvanını elinden aldı.

Altınordu kaleci antrenörü Atilla Küçüktaka'nın özel çalışma yaptırdığı Berke, Makedonya karşısında görev alması halinde 17 yaş 11 günlükken, Kosova önünde şans bulması durumunda 17 yaş 17 günlükken A Milli Takım'da forma giymiş olacak.

Fatih Terim, Altınordu Başkan Seyit Mehmet Özkan ve kendisini yetiştiren antrenörlerle ailesine teşekkür eden Berke Özer, "Hayallerim gerçek oldu. Şimdiki hedefim A Milli Takım'da kalıcı olmak ve Avrupa'da forma giyerek ülkemizi temsil etmek" dedi.