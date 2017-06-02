, Türkiye'ye dönmeyecek!

Giriş Tarihi: 2.6.2017 14:55 Güncelleme Tarihi: 2.6.2017 14:58
Jose Sosa, Türkiye'ye dönmeyecek!

Adı Türkiye ile anılan 'nın, gelen tekliflerini kabul etmeyeceği belirtildi.

İtalya Serie A ekiplerinden forması giyen 'dan haber var. Adı ve Antalyaspor'la anılan Sosa'nın Türkiye'ye dönüp dönmeyeceği merak ediliyordu.

Milano ekibinde yeteri kadar forma şansı bulamadığı için Türkiye'ye gelebileceği konuşulan eski Beşiktaşlı futbolcunun ne Fenerbahçe ne de 'un teklifini kabul edeceği açıklandı. Arjantinli orta sahanın Türkiye'ye olmayacağı ve Milan'la devam edeceği belirtildi.

Milan ile bu sezon 19 maça çıkan ve 3 asist yapan Sosa'ya, Teknik Direktör Montella tarafından ligin son haftalarında forma şansı verilmişti.

Serkan Akkoyun / Sabah.com.tr Spor

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Jose Sosa, Türkiye'ye dönmeyecek!
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